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Сборы в США и Канаде за уикенд с 23 по 25 декабря 2016 года: Новички не смогли обойти «Изгоя-один»



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27.12.2016 10:43:00

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 23 по 25 декабря 2016 года вторую неделю подряд стал фантастический экшн «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» / «Rogue One: A Star Wars Story», за две недели проката заработавший $286,375,674, из них $64,377,000* -  касса минувшего уикенда, бюджет - $200 млн.

На второй позиции расположилась анимационная комедия «Зверопой» / «Sing», дебютировавшая на 4,022 экранах с результатом $35,290,000.

Третью строчку занимает фантастический экшн «Пассажиры» / «Passengers», в свой дебютный уикенд собравший $14,850,000,  бюджет - $110 млн.

На четвертом месте – комедия «Почему он?» / «Why Him?», стартовавшая с показателем $11,050,000, бюджет  $38 млн.

На пятой позиции – фильм по мотивам популярной компьютерной игры «Кредо убийцы» / «Assassin's Creed», заработавшая $10,280,000 в свой дебютный уикенд, бюджет - $125 млн.

На шестой строчке – анимационная лента «Моана» / «Moana», за пять недель проката собравшая $180,434,191, из них $7,402,000 – касса минувшего уикенда.

Седьмое место занимает драма «Ограды» / «Fences»,  в свой второй прокатный уикенд заработавшая $6,688,000, общая касса - $6,879,515, бюджет - $24 млн.

На восьмой позиции – мюзикл «Ла-Ла Ленд» / «La La Land», за три недели проката собравший $13,611,711, из них $5,729,400 – результат прошедших выходных, бюджет - $30 млн.

На девятой строчке расположился комедия «Новогодний корпоратив» / «Office Christmas Party», в свой третий прокатный уикенд заработавшая $5,115,000, общая касса - $42,153,602, бюджет - $45 млн.

Замыкает десятку лидеров мелодрама «Призрачная красота» / «Collateral Beauty», за две недели проката собравшая $15,276,500, из них $4,275,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $36 млн.

* - здесь и далее - указаны эстимейты на уикенд.



Автор: Фаина Фардо




Просмотров: 39   |      


Фильм: «Зверопой»  Фильм: «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»  Фильм: «Кредо убийцы»  Фильм: «Ла-Ла Ленд»  Фильм: «Моана»  Фильм: «Новогодний корпоратив»  Фильм: «Пассажиры»  Фильм: «Почему он?»  Фильм: «Призрачная красота»  

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