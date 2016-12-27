Сборы в США и Канаде за уикенд с 23 по 25 декабря 2016 года: Новички не смогли обойти «Изгоя-один»

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 23 по 25 декабря 2016 года вторую неделю подряд стал фантастический экшн «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» / «Rogue One: A Star Wars Story», за две недели проката заработавший $286,375,674, из них $64,377,000* - касса минувшего уикенда, бюджет - $200 млн.

На второй позиции расположилась анимационная комедия «Зверопой» / «Sing», дебютировавшая на 4,022 экранах с результатом $35,290,000.

Третью строчку занимает фантастический экшн «Пассажиры» / «Passengers», в свой дебютный уикенд собравший $14,850,000, бюджет - $110 млн.

На четвертом месте – комедия «Почему он?» / «Why Him?», стартовавшая с показателем $11,050,000, бюджет $38 млн.

На пятой позиции – фильм по мотивам популярной компьютерной игры «Кредо убийцы» / «Assassin's Creed», заработавшая $10,280,000 в свой дебютный уикенд, бюджет - $125 млн.

На шестой строчке – анимационная лента «Моана» / «Moana», за пять недель проката собравшая $180,434,191, из них $7,402,000 – касса минувшего уикенда.

Седьмое место занимает драма «Ограды» / «Fences», в свой второй прокатный уикенд заработавшая $6,688,000, общая касса - $6,879,515, бюджет - $24 млн.

На восьмой позиции – мюзикл «Ла-Ла Ленд» / «La La Land», за три недели проката собравший $13,611,711, из них $5,729,400 – результат прошедших выходных, бюджет - $30 млн.

На девятой строчке расположился комедия «Новогодний корпоратив» / «Office Christmas Party», в свой третий прокатный уикенд заработавшая $5,115,000, общая касса - $42,153,602, бюджет - $45 млн.

Замыкает десятку лидеров мелодрама «Призрачная красота» / «Collateral Beauty», за две недели проката собравшая $15,276,500, из них $4,275,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $36 млн.

* - здесь и далее - указаны эстимейты на уикенд.

