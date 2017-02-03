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Отчет Фонда кино за 4-ю неделю 2017 года: «Притяжение» обеспечило рост сборов и средней цены на билет



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03.02.2017 10:30:00

Как показывает индустриальная статистика с 26 января по 1 февраля 2017 года (неделя №4), возросла средняя цена билета. На этой неделе подъем цен обеспечило «Притяжение» и его премиальные форматы. На долю картины Федора Бондарчука пришлось 45% от общего числа проданных билетов за неделю. Фильм показывал высокие результаты как утром и днем, так и вечером, что свидетельствует об интересе к фильму самой широкой аудитории. В целом посещаемость российских кинотеатров после новогодних праздников третью неделю подряд держится на уровне 3,55-3,75 млн зрителей. При этом средняя цена билета с каждой неделей растет. 

За первые семь дней проката «Притяжение» посмотрело 1,66 млн зрителей, которые обеспечили картине бокс-офис в 469 млн рублей. В активе другой российской картины – хоррора «Невеста» - после двух недель 166 млн рублей. «Викинга» в России посмотрели 5,56 млн зрителей (сборы – 1,477 млрд). У «Рая» Андрея Кончаловского уже 131 тыс. зрителей.

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 1

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 2

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 3

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 4

В топ-12 по наработке с большим отрывом лидирует «Ла-Ла Ленд». Также в чарте 4 российские картины.

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 5

В отчётном периоде средняя цена билета составила 259 рублей, наработка на сеанс и заполняемость залов - 22 зритель и 17% соответственно, на уровне предыдущей недели.

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 6

Заполняемость залов возросла в выходные благодаря «Притяжению» и вышла на средний уровень в будни.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

В семи лучших кинотеатрах страны с разным количеством залов доля сборов «Притяжения» составляла 33-72%.

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 7

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 8

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 9

Фильм «Притяжение» был представлен в 334 однозальных кинотеатрах.

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 10

Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Притяжение (2016)».

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 11

Фильм «Притяжение» опередил «Три Икса» по наработке на сеанс в кинотеатрах с 1-2 залами более чем в два раза.

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 12

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 13

Аналитический отчет Фонда кино. 4 неделя 2017 года. Таблица 14

Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.




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