Отчет Фонда кино за 4-ю неделю 2017 года: «Притяжение» обеспечило рост сборов и средней цены на билет

Как показывает индустриальная статистика с 26 января по 1 февраля 2017 года (неделя №4), возросла средняя цена билета. На этой неделе подъем цен обеспечило «Притяжение» и его премиальные форматы. На долю картины Федора Бондарчука пришлось 45% от общего числа проданных билетов за неделю. Фильм показывал высокие результаты как утром и днем, так и вечером, что свидетельствует об интересе к фильму самой широкой аудитории. В целом посещаемость российских кинотеатров после новогодних праздников третью неделю подряд держится на уровне 3,55-3,75 млн зрителей. При этом средняя цена билета с каждой неделей растет.

За первые семь дней проката «Притяжение» посмотрело 1,66 млн зрителей, которые обеспечили картине бокс-офис в 469 млн рублей. В активе другой российской картины – хоррора «Невеста» - после двух недель 166 млн рублей. «Викинга» в России посмотрели 5,56 млн зрителей (сборы – 1,477 млрд). У «Рая» Андрея Кончаловского уже 131 тыс. зрителей.

















В топ-12 по наработке с большим отрывом лидирует «Ла-Ла Ленд». Также в чарте 4 российские картины.





В отчётном периоде средняя цена билета составила 259 рублей, наработка на сеанс и заполняемость залов - 22 зритель и 17% соответственно, на уровне предыдущей недели.





Заполняемость залов возросла в выходные благодаря «Притяжению» и вышла на средний уровень в будни.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

В семи лучших кинотеатрах страны с разным количеством залов доля сборов «Притяжения» составляла 33-72%.













Фильм «Притяжение» был представлен в 334 однозальных кинотеатрах.





Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Притяжение (2016)».





Фильм «Притяжение» опередил «Три Икса» по наработке на сеанс в кинотеатрах с 1-2 залами более чем в два раза.













Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.