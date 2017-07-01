Отчет Фонда кино за 25 неделю 2017 года: Рекордов нет, падения - тоже

Как показывает индустриальная статистика с 22 по 28 июня 2017 года (неделя №25), посещаемость российских кинотеатров три недели подряд находится на уровне 3,8-4 млн зрителей, тогда как средняя цена билета за этот период менялась от 227 рублей (когда вышел мультфильм «Тачки 3») до 256 рублей (старт «Мумии»). Больше половины билетов на этой неделе было продано на продолжение «Трансформеров».

Картину «Трансформеры: Последний рыцарь» за первую неделю посмотрело 2,2 млн зрителей, сборы составили 595 млн рублей. Большинство фильмов прошлых недель потеряли от 50% до 60%, минимальное падение продемонстрировал «Меч короля Артура»: на седьмой неделе проката фильм потерял лишь 29% кассы предыдущей недели; общие сборы приблизились к 700 млн рублей.

















В топ-12 по наработке на сеанс вернулся «Большой» Валерия Тодоровского, а также продолжает там находиться «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.





В отчетном периоде средняя цена билета составила 245 рублей, наработка на сеанс и заполняемость залов - 22 зрителя и 17% соответственно.





В выходные дни заполняемость оказалась выше, чем двумя неделям ранее.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

«Трансформеры» в лучших кинотеатрах показывали долю кассовых сборов от 68% до 89%.













Стоит отметить, что «Мульт в кино» на этой неделе был представлен в 144 однозальных кинотеатрах России, шире стояли только три лидера проката: «Трансформеры», «Тачки» и «Мумия».





Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Трансформеры: Последний рыцарь».

Только киносеть «Монитор» показала среднюю заполняемость на «Трансформерах» выше 30%.





По наработке на сеанс в однозальниках «Нелюбовь» опережает все релизы, а в кинотеатрах с двумя залами уступает только «Трансформерам».













Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.