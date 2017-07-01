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Отчет Фонда кино за 25 неделю 2017 года: Рекордов нет, падения - тоже



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01.07.2017 08:41:00

Как показывает индустриальная статистика с 22 по 28 июня 2017 года (неделя №25), посещаемость российских кинотеатров три недели подряд находится на уровне 3,8-4 млн зрителей, тогда как средняя цена билета за этот период менялась от 227 рублей (когда вышел мультфильм «Тачки 3») до 256 рублей (старт «Мумии»). Больше половины билетов на этой неделе было продано на продолжение «Трансформеров».

Картину «Трансформеры: Последний рыцарь» за первую неделю посмотрело 2,2 млн зрителей, сборы составили 595 млн рублей. Большинство фильмов прошлых недель потеряли от 50% до 60%, минимальное падение продемонстрировал «Меч короля Артура»: на седьмой неделе проката фильм потерял лишь 29% кассы предыдущей недели; общие сборы приблизились к 700 млн рублей.

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 1

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 2

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 3

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 4

В топ-12 по наработке на сеанс вернулся «Большой» Валерия Тодоровского, а также продолжает там находиться «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 5

В отчетном периоде средняя цена билета составила 245 рублей, наработка на сеанс и заполняемость залов - 22 зрителя и 17% соответственно.

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 6

В выходные дни заполняемость оказалась выше, чем двумя неделям ранее.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

«Трансформеры» в лучших кинотеатрах показывали долю кассовых сборов от 68% до 89%.

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 7

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 8

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 9

Стоит отметить, что «Мульт в кино» на этой неделе был представлен в 144 однозальных кинотеатрах России, шире стояли только три лидера проката: «Трансформеры», «Тачки» и «Мумия».

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 10

Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Трансформеры: Последний рыцарь».

Только киносеть «Монитор» показала среднюю заполняемость на «Трансформерах» выше 30%.

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 11

По наработке на сеанс в однозальниках «Нелюбовь» опережает все релизы, а в кинотеатрах с двумя залами уступает только «Трансформерам».

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 12

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 13

Аналитический отчет Фонда кино. 25 неделя 2017 года. Таблица 14

Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.




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