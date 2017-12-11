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Сборы в США и Канаде за уикенд с 8 по 10 декабря 2017 года: «Тайна Коко» лидирует уже третью неделю



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11.12.2017 11:05:00

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 8 по 10 декабря 2017 года третью неделю подряд стала анимационная комедия «Тайна Коко» / «Coco», за три недели проката собравшая $135,508,690, из них $18,303,000 – касса минувшего уикенда.

На втором месте – фантастический экшн «Лига справедливости» / «Justice League», в свой четвертый прокатный уикенд заработавший $9,595,000, общая касса - $212,060,371.

На третьей позиции расположилась драма «Чудо» / «Wonder», за четыре недели проката собравшая $100,303,106, из них $8,450,000 – касса минувшего уикенда.

Четвертую строчку занимает комедия «Горе-творец» / «The Disaster Artist», заработавшая в свой второй прокатный уикенд $6,435,514, общая касса - $8,032,288.

На пятом месте - фантастический экшн «Тор: Рагнарек» / «Thor: Ragnarok», в минувший уикенд собравший $6,291,000, касса за шесть недель проката - $301,156,064, бюджет - $180 млн.

На шестой позиции – новогодняя комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2» / «Daddy's Home 2», за пять недель проката заработавшая $91,159,459, из них $6,000,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $69 млн.

Седьмую строчку занимает криминальная драма «Убийство в «Восточном экспрессе»» / «Murder on the Orient Express», в свой пятый прокатный уикенд собравшая $5,100,000, общая касса - $92,707,515, бюджет - $55 млн.

На восьмом месте – анимационная комедия «Путеводная звезда» / «The Star», за четыре недели проката заработавшая $32,279,046, из них $3,675,000 – результат прошедших выходных, бюджет - $20 млн.

На девятой позиции – драма «Леди Бёрд» / «Lady Bird», за шесть недель проката собравшая $22,331,138, из них $3,547,469 – результат прошедших выходных.

Замыкает десятку лидеров комедия «Все только начинается» / «Just Getting Started», дебютировавшая с результатом $3,181,568, бюджет - $22 млн.

* - здесь и далее – указаны предварительные сборы за уикенд.




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Фильм: «Все только начинается»  Фильм: «Горе-творец»  Фильм: «Здравствуй, папа, Новый год! 2»  Фильм: «Лига справедливости»  Фильм: «Путеводная звезда»  Фильм: «Тайна Коко»  Фильм: «Тор: Рагнарёк»  Фильм: «Убийство в «Восточном экспрессе»»  Фильм: «Чудо»  

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