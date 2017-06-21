Премьера фильма «Бежать от войны»

20 июня 2017 года в Москве состоялась премьера документального полнометражного фильма «Бежать от войны», которая приурочена ко Всемирному дню беженцев и проводилась в рамках глобальной кампании солидарности с беженцами #WithRefugees при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России.



Режиссерский дебют продюсера, журналиста, основателя компании Buta Films Марии Ивановой рассказывает о судьбах вынужденных переселенцев из охваченной войной Сирии, а также оставшихся на родине гражданах. Картина снималась в Сирии, Ливане, Германии и России.





Мероприятие собрало в этот день в кинотеатре «Фитиль» государственных, общественных деятелей и кинематографистов, среди которых Владимир Цюрко, глава Представительства УВКБ ООН в Российской Федерации, актер и режиссер Гоша Куценко, представители посольства Ирака, Кувейта и Палестины, Россотрудничества, Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.





Гости премьеры попробовали блюда сирийской кухни от ресторана «Кампус» и послушали живой концерт сирийских музыкантов. В фойе киноклуба «Фитиль» была организована выставка с работами мировых фотографов и художников, посвященными проблеме беженцев.



Мария Иванова представила гостям съемочную группу — автора сценария Олега Колина, режиссера Николая Викторова, присоединившего к производству картины в Москве, оператора Вячеслава Лисневского, вдвоем с которым она совершила нелегкую командировку, а также оператора Максима Ваганова, чьи фрагменты съёмки в Ираке и Сирии вошли в фильм.





«Лента показывает трагедию человека, разом лишившегося всего, что составляло смысл его жизни. Тем не менее, герои нашего фильма — сильные, смелые люди, которые не отчаиваются, верят в лучшее, защищают семьи, считают своим долгом помогать соотечественникам, сохранять культурное наследие страны. В центре сюжета — история храброго мальчика Мухаммеда, которого родители вынуждены были отправить в Германию в одиночестве. Мы поехали в Сирию, чтобы встретиться с его семьей и спросить, как они решились разлучиться. В палаточном лагере в Ливане встретили молодого мужчину, у которого 2 жены и 17 детей, но несмотря на все сложности, он не чувствует себя несчастным и всеми возможными силами устраивает скромный быт своей семьи», — рассказала Мария Иванова.



Режиссер также отметила, что с некоторыми героями фильма, как, например, с Мухаммедом и его отцом, она поддерживает контакт и надеется когда-нибудь снять сюжет о воссоединении семьи.





Также гостей премьеры «Бежать от войны» поприветствовал Владимир Цюрко, поблагодарив за то, что они пришли отметить важную дату Всемирного дня беженцев: «Сегодня у нас всех есть возможность и, не побоюсь этого слова, долг выразить сочувствие людям, которые были вынуждены под гнетом войны и насилия покинуть свои дома, и странам, принявшим беженцев. Также каждый из нас может задаться вопросом, что можно сделать для помощи пострадавшим. В данный момент требуется больше усилий, чем когда-либо, поскольку количество беженцев в мире достигло рекордной цифры — 22,5 млн. человек».





Глава УВКБ ООН в РФ привел ошеломительную статистику. Общее число людей, покинувших свои дома и переселившихся в том числе внутри стран, достигло 65 млн. человек, что больше населения Великобритании, и это количество стремительно растет: каждые 3 секунды в мире появляется еще один беженец. Больше половины беженцев — дети, многие из которых пустились в этот путь без родителей и опекунов.



«Я благодарен Марии Ивановой за фильм и за возможность вместе с Buta Films организовать такое важное мероприятие. То, что вы увидите в картине, подтверждает главную мысль, которую проводит УВКБ: за всей пугающей, но беспристрастной и сухой статистикой стоят реальные люди, их драмы и трагедии. Речь идет не о формальной категории или некой угрозе, а об обычных людях, таких же, как мы, оставшихся в тяжелой ситуации», — заключил речь Владимир Цюрко.





После просмотра картины «Бежать от войны» зрители остались очень взволнованны, долго в неформальной обстановке обсуждали с режиссером увиденное, задавали вопросы и благодарили за проникновенное кино.