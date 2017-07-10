Премьера фильма «Тень»

В ночь с 8 на 9 июля 2017 года в Московском метрополитене состоялся кинопоказ — вестибюль и платформа станции «Полянка» превратились на несколько часов в импровизированный кинотеатр для светской премьеры нового игрового полнометражного фильма режиссера Дмитрия Светозарова «Тень».

Картина производства студии АСДС с 6 июля стартовала в прокате, но в первый уикенд зрители смогли увидеть ее в столь необычной обстановке, насладиться тишиной и акустикой ночной подземки. Накануне показа в вестибюле станции продюсер картины Андрей Сигле, исполнительница главной роли Варвара Щербакова, звездные гости, среди которых актрисы Яна Крайнова, Елена Кондулайнен, Екатерина Архарова, Анастасия Задорожная, телеведущая Лариса Вербицкая, режиссер Елена Хазанова, продюсер Анна Качко и журналисты пообщались в непринужденной обстановке под аккомпанемент аккордеона. Голос диктора пригласил зрителей занять свои места — и гости спустились по эскалатору на платформу, где был установлен экран и удобные сидения.





Открыла торжественную часть мероприятия Юлия Романова — голос Московского метрополитена. Она рассказала, что показ фильма «Тень» продолжает цикл мероприятий, организованных в рамках культурно-образовательного проекта «Ночь в метро», в рамках которого уже проходили «Ночь йоги в метро», «Ночь искусств», «Ночь социальной рекламы».





«Станция «Полянка» выбрана неслучайно — она имеет непосредственное отношение к кино. На стадии строительства здесь снималась одна из сцен культовой картины Георгия Данелия «Кин-дза-дза». Также в романах Дмитрия Глуховского «Метро 2033» и «Метро 2034» она фигурирует, как Станция судеб», — добавила Юлия Романова и предоставила слово первому заместителю начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роману Латыпову.





«Московский метрополитен рад поддержать отечественный кинематограф, поэтому для ночного показа выбрали фильм «Тень» российского режиссёра. Мы хотели сделать мероприятие торжественным и надеемся, что вам понравится этот эксперимент, приуроченный ко Дню Московского транспорта», — отметил Роман Латыпов.

С приветственным словом и благодарностью к зрителям обратились Андрей Сигле и Варвара Щербакова.

«Я считаю, что это грандиозная идея — показать картину в метрополитене. Надеюсь, вы подниметесь утром наверх довольные и вдохновленные нашей работой. Это непростой фильм, который требует от зрителя внимания — к филигранной игре актеров, замечательной режиссуре, к деталям», — подчеркнул продюсер.





Варвара Щербакова призналась, что давно мечтала попасть на ночное мероприятие в метрополитене:

«Я слышала от друзей много восторженных отзывов о показах мод, концертах классической музыки в подземке. По счастливому стечению обстоятельств, наша картина открывает программу просмотра кино в московском метрополитене. Спасибо судьбе за эту возможность!»





Многие из светских гостей признались, что давно не спускались в московское метро, но заинтересовались возможностью посмотреть фильм в уникальной атмосфере и не могли пропустить мероприятие.





«Идея очень оригинальная, любопытство подвигло меня провести ночь в метро. Я давно не была тут! Кроме того, заинтересовала сама картина Дмитрия Светозарова. Здорово, что создатели фильма и руководство метрополитена решили устроить такую незабываемую акцию», — сказала актриса Екатерина Архарова.





«Я очень редко выхожу на мероприятия — если только глобальные, как ММКФ, — призналась Елена Кондулайнен. — Но недавно произошли трагические события с моим другом, и сегодня я ощутила, что необходимо развеяться, почувствовать жизнь, биение сердец других людей вокруг. Тем более, мероприятие очень интересное. Я давно думала: почему бы не играть музыку в метро, не показывать кино? Нужно оживлять бытовое пространство вокруг искусством».





Яна Крайнова, которая только закончила сниматься в большом телевизионном проекте с Михаилом Пореченковым, тоже призналась, что не могла пропустить мероприятие: «У меня сейчас такое странное ощущение тревоги, будто опаздываю на самолет. Дело в том, что я уже давно не «полуночник», ночь не мое время, но все же не смогла отказаться от приглашения на такое чудесное мероприятие и показ картины с моим любимым партнером по площадке, Михаилом. Кинематографисты привыкли к премьерам в пафосных местах, а здесь вдруг метрополитен, станция, дикторы — всегда шумное место перекрыто, чтобы зрители насладились фильмом».





«Тень» — это история преуспевающего бизнесмена Бориса Гордина (Михаил Пореченков), у которого жизнь удалась. Он молод, красив и имеет все, о чем многие лишь мечтают: успех, семью, большой дом… Но, несмотря на кажущееся благополучие, ничто не наполняет его жизнь смыслом, не вызывает подлинный интерес, не дает импульса почувствовать хоть на мгновение себя по-настоящему живым, наполненным эмоциями, светом, теплом и силой простого человеческого счастья. Пока однажды Гордин не оказывается в старинном доме, на месте которого собирается построить торговый центр, и не находит в нем фото звезды немого кино. Его настолько завораживает красота актрисы, что он решает найти современную девушку, как две капли воды похожую на нее. Ведь Гордин уверен, что только она способна спасти его жизнь.





Картина вышла в ограниченный прокат на экраны более 30 кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Тольятти, Ульяновске, Челябинске и других городов. Прокатчик картины — компания Cinedoc — с 2013 года занимается дистрибьюцией документального и игрового кино. В пакет фильмов, с которыми работает Cinedoc, входят картины производства Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, Proline film, Кинофабрика, Imperative films, авторские независимые проекты. В каталоге компании фильмы таких известных режиссеров как Сергей Лозница, Алина Рудницкая, Сергей Дебижев, всего более 100 наименований. С 2017 года компания развивает направление кинопроката.