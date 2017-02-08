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«Книга джунглей» и «Игра престолов» стали лауреатами премии за лучшие визуальные эффекты



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08.02.2017 12:08:00

7 февраля 2017 года сообщество специалистов по визуальным эффектам / Visual Effects Society (VES) в 15-й раз вручило свою ежегодную премию в Beverly Hilton. Триумфатором церемонии стала картина «Книга джунглей», ставшая лучшей в категории «Лучшие визуальные эффекты в игровом фильме» и получившая в общей сложности пять призов. Анимационная лента «Кубо. Легенда о самурае» победила в номинации «Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме». «Битва бастардов», девятый эпизод шестого сезона сериала «Игра престолов» производства HBO получил сразу несколько наград.

кадр из фильма Книга джунглей

Специальной премии VES Visionary Award была удостоена продюсер и вице-президент компании Marvel Studios Виктория Алонсо. Приз за вклад в кинематограф по итогам карьеры VES Lifetime Achievement Award достался Кену Ральстону.

кадр из фильма Кубо. Легенда о самурае

Стоит отметить, что большинство обладателей наград Visual Effects Society получили впоследствии «Оскар» за визуальные эффекты.

сериал Игра престолов, эпизод Битва бастардов

Список лауреатов в основных категориях:

Лучшие визуальные эффекты в игровом фильме
«Книга джунглей»

Лучшие дополнительные визуальные эффекты в игровом фильме
«Глубоководный горизонт»

Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме
«Кубо. Легенда о самурае»

Лучшие визуальные эффекты в сериале
«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов»

Лучшие дополнительные визуальные эффекты в сериале
«Black Sails», эпизод «XX»

Лучшие визуальные эффекты в рекламе
Джон Льюис – «Buster the Boxer»

Лучшая искусственная среда в игровом фильме
«Доктор Стрэндж» - Нью-Йорк

Лучшая искусственная среда в анимационном фильме
«Моана» - остров Моту-Нуи

Лучшая искусственная среда в сериале
«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - город Миирин

Лучший анимационный персонаж в игровом фильме
«Книга джунглей» - Король Луи

Лучший анимационный персонаж в анимационном фильме
«В поисках Дори» - Хэнк

Лучший анимационный персонаж в сериале
«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - Дрогон

Лучший анимационный персонаж в рекламе
Джон Льюис – «Buster the Boxer»

Лучшая виртуальная работа оператора в игровом фильме
«Книга джунглей»

Лучший композитинг в игровом фильме
«Книга джунглей»

Лучший композитинг в сериале
«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - возвращение Винтерфелла

Лучший композитинг в рекламе
Джон Льюис – «Buster the Boxer»

Лучшее создание моделей в игровом или анимационном фильме
«Глубоководный горизонт» - буровая установка

Лучшее моделирование эффектов в игровом фильме
«Книга джунглей»

Лучшее моделирование эффектов в анимационном фильме 
«Моана»

Лучшее моделирование эффектов в сериале
«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - город Миирин

Лучшие визуальные эффекты в студенческом фильме
«Breaking Point»




Просмотров: 61   |      
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