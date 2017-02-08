«Книга джунглей» и «Игра престолов» стали лауреатами премии за лучшие визуальные эффекты

7 февраля 2017 года сообщество специалистов по визуальным эффектам / Visual Effects Society (VES) в 15-й раз вручило свою ежегодную премию в Beverly Hilton. Триумфатором церемонии стала картина «Книга джунглей», ставшая лучшей в категории «Лучшие визуальные эффекты в игровом фильме» и получившая в общей сложности пять призов. Анимационная лента «Кубо. Легенда о самурае» победила в номинации «Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме». «Битва бастардов», девятый эпизод шестого сезона сериала «Игра престолов» производства HBO получил сразу несколько наград.
Специальной премии VES Visionary Award была удостоена продюсер и вице-президент компании Marvel Studios Виктория Алонсо. Приз за вклад в кинематограф по итогам карьеры VES Lifetime Achievement Award достался Кену Ральстону.
Стоит отметить, что большинство обладателей наград Visual Effects Society получили впоследствии «Оскар» за визуальные эффекты.
Список лауреатов в основных категориях:
Лучшие визуальные эффекты в игровом фильме
«Книга джунглей»
Лучшие дополнительные визуальные эффекты в игровом фильме
«Глубоководный горизонт»
Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме
«Кубо. Легенда о самурае»
Лучшие визуальные эффекты в сериале
«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов»
Лучшие дополнительные визуальные эффекты в сериале
«Black Sails», эпизод «XX»
Лучшие визуальные эффекты в рекламе
Джон Льюис – «Buster the Boxer»
Лучшая искусственная среда в игровом фильме
«Доктор Стрэндж» - Нью-Йорк
Лучшая искусственная среда в анимационном фильме
«Моана» - остров Моту-Нуи
Лучшая искусственная среда в сериале
«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - город Миирин
Лучший анимационный персонаж в игровом фильме
«Книга джунглей» - Король Луи
Лучший анимационный персонаж в анимационном фильме
«В поисках Дори» - Хэнк
Лучший анимационный персонаж в сериале
«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - Дрогон
Лучший анимационный персонаж в рекламе
Джон Льюис – «Buster the Boxer»
Лучшая виртуальная работа оператора в игровом фильме
«Книга джунглей»
Лучший композитинг в игровом фильме
«Книга джунглей»
Лучший композитинг в сериале
«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - возвращение Винтерфелла
Лучший композитинг в рекламе
Джон Льюис – «Buster the Boxer»
Лучшее создание моделей в игровом или анимационном фильме
«Глубоководный горизонт» - буровая установка
Лучшее моделирование эффектов в игровом фильме
«Книга джунглей»
Лучшее моделирование эффектов в анимационном фильме
«Моана»
Лучшее моделирование эффектов в сериале
«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - город Миирин
Лучшие визуальные эффекты в студенческом фильме
«Breaking Point»