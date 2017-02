«Книга джунглей» и «Игра престолов» стали лауреатами премии за лучшие визуальные эффекты

7 февраля 2017 года сообщество специалистов по визуальным эффектам / Visual Effects Society (VES) в 15-й раз вручило свою ежегодную премию в Beverly Hilton. Триумфатором церемонии стала картина «Книга джунглей», ставшая лучшей в категории «Лучшие визуальные эффекты в игровом фильме» и получившая в общей сложности пять призов. Анимационная лента «Кубо. Легенда о самурае» победила в номинации «Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме». «Битва бастардов», девятый эпизод шестого сезона сериала «Игра престолов» производства HBO получил сразу несколько наград.





Специальной премии VES Visionary Award была удостоена продюсер и вице-президент компании Marvel Studios Виктория Алонсо. Приз за вклад в кинематограф по итогам карьеры VES Lifetime Achievement Award достался Кену Ральстону.





Стоит отметить, что большинство обладателей наград Visual Effects Society получили впоследствии «Оскар» за визуальные эффекты.





Список лауреатов в основных категориях:



Лучшие визуальные эффекты в игровом фильме

«Книга джунглей»



Лучшие дополнительные визуальные эффекты в игровом фильме

«Глубоководный горизонт»



Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме

«Кубо. Легенда о самурае»



Лучшие визуальные эффекты в сериале

«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов»



Лучшие дополнительные визуальные эффекты в сериале

«Black Sails», эпизод «XX»



Лучшие визуальные эффекты в рекламе

Джон Льюис – «Buster the Boxer»



Лучшая искусственная среда в игровом фильме

«Доктор Стрэндж» - Нью-Йорк



Лучшая искусственная среда в анимационном фильме

«Моана» - остров Моту-Нуи



Лучшая искусственная среда в сериале

«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - город Миирин



Лучший анимационный персонаж в игровом фильме

«Книга джунглей» - Король Луи



Лучший анимационный персонаж в анимационном фильме

«В поисках Дори» - Хэнк



Лучший анимационный персонаж в сериале

«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - Дрогон



Лучший анимационный персонаж в рекламе

Джон Льюис – «Buster the Boxer»



Лучшая виртуальная работа оператора в игровом фильме

«Книга джунглей»



Лучший композитинг в игровом фильме

«Книга джунглей»



Лучший композитинг в сериале

«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - возвращение Винтерфелла



Лучший композитинг в рекламе

Джон Льюис – «Buster the Boxer»



Лучшее создание моделей в игровом или анимационном фильме

«Глубоководный горизонт» - буровая установка



Лучшее моделирование эффектов в игровом фильме

«Книга джунглей»



Лучшее моделирование эффектов в анимационном фильме

«Моана»



Лучшее моделирование эффектов в сериале

«Игра престолов», эпизод «Битва бастардов» - город Миирин



Лучшие визуальные эффекты в студенческом фильме

«Breaking Point»