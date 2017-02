Гленн Уайсс сделает из церемонии вручения «Оскаров» «динамичное и захватывающее зрелище»

9 февраля 2017 года продюсеры 89-й церемонии вручения премии «Оскар» Майкл де Лука и Дженнифер Тодд объявили, что Гленн Уайсс станет режиссером церемонии второй год подряд. Торжественное награждение лауреатов премии Американской киноакадемии будет транслироваться в прямом эфире в воскресенье, 26 февраля, на канале ABC. Ведущим вечера станет Джимми Киммел.



«Гленн – настоящий ветеран в области постановки передач, транслирующихся в прямом эфире. Он освоил как технические, так и творческие нюансы, которые в совокупности сделают наше шоу динамичным и захватывающим зрелищем. Мы очень рады снова сотрудничать с ним!», - сказали де Лука и Тодд.



Уайсс является режиссером многочисленных телевизионных мероприятий, в том числе 16 премий «Тони», за что он получил три премии «Эмми». Других его работы включают «39th Annual Kennedy Center Honors», «Billboard Music Awards», «BET Awards», «Peter Pan Live!», «Dick Clark’s Primetime New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest», «Primetime Emmy Awards», «Live from Lincoln Center», «Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular», «Garth Brooks, Live from Las Vegas» и «American Music Awards».



Торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится 26 февраля 2017 года. Награды за выдающиеся достижения в сфере кино за 2016 год будут объявлены в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция пройдет с 19:00 и будет вестись каналом ABC Television Network. Церемонию вручения премии «Оскар» увидят зрители более чем в 225 странах по всему миру.