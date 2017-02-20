Гильдия сценаристов выбрала «Лунный свет» и «Прибытие»

19 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Гильдии сценаристов США / Writers Guild of America. Обладателем приза за лучший оригинальный сценарий стала картина «Лунный свет», сценарий к которой написал Барри Дженкинс. Премию за лучший адаптированный сценарий получил фильм «Прибытие», автором сценария которого выступил Эрик Хайссерер (он основан на произведении «История твоей жизни» Теда Чанга).





Считается, что награды Гильдий режиссеров, актеров и сценаристов отражают настроения профессионалов кино в преддверии вручения премии «Оскар». Зачастую киноакадемики вручают награду в соответствующих категориях лауреатам профессиональных премий.





Список лауреатов:



КИНО



Лучший оригинальный сценарий

«Лунный свет», автор сценария Барри Дженкинс



Лучший адаптированный сценарий

«Прибытие», автор сценария Эрик Хайссерер



Лучший сценарий документального фильма

«Управление и контроль», авторы сценария Роберт Кеннер и эрик Шлоссер



ТЕЛЕВИДЕНИЕ



Лучший сценарий драматического сериала

«Американцы», авторы сценария Питер Акерман, Таня Барфилд, Джошуа Брэнд, Джоэл Филдс, Стивен Шифф, Джо Вайсберг, Трейси Скотт Уилсон



Лучший сценарий комедийного сериала

«Атланта», авторы сценария Дональд Гловер, Стивен Гловер, Джамал Олори, Стефани Робинсон, Пол Симмс



Лучший сценарий нового сериала

«Атланта», авторы сценария Дональд Гловер, Стивен Гловер, Джамал Олори, Стефани Робинсон, Пол Симмс



Лучший сценарий анимационного сериала

Эпизод «Stop the Presses» из сериала «Конь БоДжек», автор сценария Джо Лоусон