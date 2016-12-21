28-й фестиваль «Кинотавр»: Первые подробности

21 декабря 2016 года было объявлено о том, что 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начинает прием заявок на участие в основной конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль традиционно пройдет в Сочи с 4 по 11 июня 2017-го года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр.



C 2017 года фестиваль вносит изменение в регламент конкурса «Кинотавр. Короткий метр» - отныне к рассмотрению принимаются фильмы продолжительностью не более 25 минут.



В 2016-м году, объявленным официально Годом российского кино, для рассмотрения отборочной комиссией в основной конкурс фестиваля было подано 75 полнометражных и 380 короткометражных картин.



28-й «Кинотавр» пройдет при поддержке Фонда содействия развитию современного искусства RuArts, Министерства культуры Российской Федерации и Администрации Краснодарского края.



С подробностями регламента фестиваля и условий участия можно ознакомиться на официальном сайте .