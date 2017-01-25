Фестиваль «Pacific Meridian» объявляет даты проведения и начинает прием заявок

В конце января 2017 года организаторы 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Pacific Meridian» объявили, что смотр пройдет во Владивостоке с 9 по 15 сентября 2017 года. Также начался прием заявок на участие. Ежегодно количество поступающих заявок увеличивается, но только 20 фильмов будут отобраны для конкурса и представлены на суд профессионального жюри и зрителей. Своих победителей определят также жюри FIPRESCI и NETPAC.

Вне конкурса фестиваль представит новинки мирового и российского кино, лучшие фильмы и кинематографистов со всего мира. В рамках фестиваля пройдут культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, кинотуры и творческие встречи.





Ежегодный международный кинофестиваль «Pacific Meridian», учреждённый в 2003 году, проходит на берегу Тихого Океана. Отличительной особенностью кинофестиваля, вызывающей к нему интерес профессионалов и зрителей, является его специализация на фильмах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В конкурсную программу принимаются полнометражные и короткометражные (до 30 минут) игровые фильмы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, с английскими субтитрами, производство которых завершено не ранее 1 января 2016 года.



Вне конкурса можно будет увидеть новинки мирового и российского кино, специальные показы и ретроспективы выдающихся режиссеров, а также посетить лекции и мастер-классы.



Все желающие представить фильм для участия в 15-ом МКФ должны заполнить заявку на сайте кинофестиваля не позднее 20 июня 2017 года. Заявка, а также фильм в формате DVD или ссылка для просмотра онлайн должны быть получены до 20 июня. Перед заполнением заявки необходимо ознакомиться с Регламентом Кинофестиваля .





Международное жюри присуждает следующие призы:

