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Фестиваль «Pacific Meridian» объявляет даты проведения и начинает прием заявок



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25.01.2017 10:39:00

В конце января 2017 года организаторы 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Pacific Meridian» объявили, что смотр пройдет во Владивостоке с 9 по 15 сентября 2017 года. Также начался прием заявок на участие. Ежегодно количество поступающих заявок увеличивается, но только 20 фильмов будут отобраны для конкурса и представлены на суд профессионального жюри и зрителей. Своих победителей определят также жюри FIPRESCI и NETPAC. 

Вне конкурса фестиваль представит новинки мирового и российского кино, лучшие фильмы и кинематографистов со всего мира. В рамках фестиваля пройдут культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, кинотуры и творческие встречи.

кинофестиваль Меридианы Тихого / Pacific Meridian

Ежегодный международный кинофестиваль «Pacific Meridian», учреждённый в 2003 году, проходит на берегу Тихого Океана. Отличительной особенностью кинофестиваля, вызывающей к нему интерес профессионалов и зрителей, является его специализация на фильмах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В конкурсную программу принимаются полнометражные и короткометражные (до 30 минут) игровые фильмы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, с английскими субтитрами, производство которых завершено не ранее 1 января 2016 года. 

Вне конкурса можно будет увидеть новинки мирового и российского кино, специальные показы и ретроспективы выдающихся режиссеров, а также посетить лекции и мастер-классы.

Все желающие представить фильм для участия в 15-ом МКФ должны заполнить заявку на сайте кинофестиваля не позднее 20 июня 2017 года. Заявка, а также фильм в формате DVD или ссылка для просмотра онлайн должны быть получены до 20 июня. Перед заполнением заявки необходимо  ознакомиться с Регламентом Кинофестиваля.

кинофестиваль Меридианы Тихого / Pacific Meridian

Международное жюри присуждает следующие призы:

  • Приз за лучший полнометражный фильм
  • Приз за лучший короткометражный фильм
  • Приз за лучшую режиссёрскую работу
  • Приз за лучшее исполнение мужской роли
  • Приз за лучшее исполнение женской роли
  • Cпециальный приз жюри
  • Приз ассоциации NETPAC за лучший азиатский фильм.
  • Приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI.




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