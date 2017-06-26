На 39 ММКФ обсудили перспективы дебютного кино

26 июня 2017 года в рамках Российских программ 39-го Московского международного кинофестиваля в конференц-зале Дома кино прошел круглый стол «Дебютное кино: сегодня и завтра». На мероприятии был представлен материал о сегодняшнем состоянии дел в дебютном кинематографе, а также высказаны предложения о развитии системы государственной поддержки дебютного кино в России.





На прошедшем в конце апреля Пленуме Союза кинематографистов России была представлена молодежная политика Союза кинематографистов. Ее признали одним из приоритетных направлений организации. В связи с этим, Молодежный центр Союза кинематографистов России выступил с инициативой о проведении данного обсуждения.

На круглом столе также подвели итоги деятельности Молодежного центра Союза кинематографистов России за 5 лет.

В мероприятии приняли участие председатель Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов, вице-президент Гильдии сценаристов Союза Людмила Кожинова, сопредседатель правления Молодежного центра Союза Филипп Абрютин, заместитель председателя Молодежного центра Союза Олег Богатов, исполнительный директор Молодежного центра Союза Дмитрий Якунин, директор сети кинотеатров «Московское кино» Светлана Максимченко, продюсер корпорации «Русская фильм группа» Алексей А. Петрухин, генеральный продюсер кинокомпании «Большое кино» Гевонд Андреасян, генеральный продюсер кинокомпании «Метроном» Арсен Готлиб, гендиректор компании «ВГИК-Дебют» Федор Попов, директор кинокомпании «Мир фестивалей» Иван Лопатин, президент кинофестиваля «Арткино» Сергей Тютин, исполнительный директор компании Utopia pictures Мэри Юфит, представитель Санкт-Петербургского института кино и телевидения Павел Данилов, заместитель заведующего кафедрой кино и телевидения МГИК Константин Воробьев, а также участники и лауреаты питчинга дебютантов.

Участники круглого стола приняли публичную резолюцию , которая будет направлена в Администрацию Президента РФ, Министерство культуры РФ, Фонд кино, Союз кинематографистов России.