23-й кинофестиваль «Сталкер» открылся в Международный день прав человека

10 декабря 2017 года в Большом зале Центрального Дома кинематографистов прошла церемония открытия XXIII Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Смотр создает уникальную возможность открытого диалога о правах человека и позволяет привлечь внимание разнообразной аудитории к этой важной теме. Фильмом открытия кинофорума стала драма Андрея Кончаловского «Рай».





Всего за шесть дней фестиваля зрители смогут увидеть 71 фильм. В конкурсной программе представлено 65 картин, из них: 13 полнометражных, 24 короткометражных игровых, 28 документальных. В рамках информационной программы покажут 2 ленты, в международной – 4.





Заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Михаил Виноградов поздравил всех с Международным днём прав человека, который отмечается 10 декабря, и сказал: «Мы всегда с большим интересом и с пользой для себя, как для профессиональных правозащитников в России, смотрим практически все фильмы, и определяем новые аспекты своей деятельности. Низкий поклон авторам и героям этих фильмов, которые заставляют задуматься о чём-то большем».





Кинофестиваль «Сталкер» - некоммерческая и неполитическая акция. Смотр открыт для широкой зрительской аудитории, студентов ВУЗов и представителей общественных организаций. На все фестивальные показы вход свободный.





Электронные пригласительные билеты можно получить на официальном сайте фестиваля.