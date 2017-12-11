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ПрофиСинема.ру
 

23-й кинофестиваль «Сталкер» открылся в Международный день прав человека



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11.12.2017 11:09:00

10 декабря 2017 года в Большом зале Центрального Дома кинематографистов прошла церемония открытия XXIII Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Смотр создает уникальную возможность открытого диалога о правах человека и позволяет привлечь внимание разнообразной аудитории к этой важной теме. Фильмом открытия кинофорума стала драма Андрея Кончаловского «Рай». 

23-й Международный фестиваль фильмов о правах человека Сталкер, церемония открытия

Всего за шесть дней фестиваля зрители смогут увидеть 71 фильм. В конкурсной программе представлено 65 картин, из них: 13 полнометражных, 24 короткометражных игровых, 28 документальных. В рамках информационной программы покажут 2 ленты, в международной – 4.

23-й Международный фестиваль фильмов о правах человека Сталкер, церемония открытия

Заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Михаил Виноградов поздравил всех с Международным днём прав человека, который отмечается 10 декабря, и сказал: «Мы всегда с большим интересом и с пользой для себя, как для профессиональных правозащитников в России, смотрим практически все фильмы, и определяем новые аспекты своей деятельности. Низкий поклон авторам и героям этих фильмов, которые заставляют задуматься о чём-то большем»

23-й Международный фестиваль фильмов о правах человека Сталкер, церемония открытия, Алексей Симонов, Раиса Фомина, Нина Ромодановская

Кинофестиваль «Сталкер» - некоммерческая и неполитическая акция. Смотр открыт для широкой зрительской аудитории, студентов ВУЗов и представителей общественных организаций. На все фестивальные показы вход свободный. 

23-й Международный фестиваль фильмов о правах человека Сталкер, церемония открытия, член жюри Андрей Осипов, продюсер фестиваля Игорь Степанов, член жюри Валерий Ахадов

Электронные пригласительные билеты можно получить на официальном сайте фестиваля.




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