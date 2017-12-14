29-й «Кинотавр» объявил даты проведения

14 декабря 2017 года 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» открыл прием заявок на участие в основной конкурсной программе полного и короткого метра. Кинофорум традиционно пройдет в Сочи с 3 по 10 июня 2018-го года. Основной площадкой для показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр.



С этого года упрощается формат подачи заявки на участие фильма в программе – теперь это можно будет сделать по единой электронной форме, размещенной на сайте фестиваля.



Кроме того, в связи с большим количеством заявок на участие, фильмы, претендующие на включение в основной конкурс и в конкурсную программу «Кинотавр. Короткий метр» должны быть поданы на рассмотрение не позднее 1 апреля 2017 года.



29-й «Кинотавр» пройдет при поддержке Фонда содействия развитию современного искусства RuArts, Министерства культуры Российской Федерации и Администрации Краснодарского края.



С подробностями регламента фестиваля и условий участия можно ознакомиться на официальном сайте смотра .