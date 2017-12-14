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ПрофиСинема.ру
 

29-й «Кинотавр» объявил даты проведения



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14.12.2017 12:31:00

14 декабря 2017 года 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» открыл прием заявок на участие в основной конкурсной программе полного и короткого метра. Кинофорум традиционно пройдет в Сочи с 3 по 10 июня 2018-го года. Основной площадкой для показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр.

С этого года упрощается формат подачи заявки на участие фильма в программе – теперь это можно будет сделать по единой электронной форме, размещенной на сайте фестиваля.

Кроме того, в связи с большим количеством заявок на участие, фильмы, претендующие на включение в основной конкурс и в конкурсную программу «Кинотавр. Короткий метр» должны быть поданы на рассмотрение не позднее 1 апреля 2017 года.

29-й «Кинотавр» пройдет при поддержке Фонда содействия развитию современного искусства RuArts, Министерства культуры Российской Федерации и Администрации Краснодарского края.

С подробностями регламента фестиваля и условий участия можно ознакомиться на официальном сайте смотра.




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