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Джек Николсон ушел из кино



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18.01.2017 12:32:00

По сообщениям иностранной прессы, американский актер Джек Николсон завершил карьеру киноактера. Об этом в одном из недавних интервью рассказал его друг, артист Питер Фонда. 

«Я думаю, что он, в общем, выходит на пенсию. Не хочу говорить за него, но он сделал большую работу, и в финансовом плане у него всё в порядке», сказал Фонда, добавив, что не знает о причине такого решения актера.

Всего 79-летний Николсон за свою 60-летнюю карьеру снялся в 70 фильмах, наиболее известные из которых «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние» «Китайский квартал», «Отступники», «Лучше не бывает» и другие. Как режиссер снял четыре картины.

В последний раз Николсона можно было видеть на большом экране в комедии «Как знать...». Лента, в актерский ансамбль которой также вошли Риз Уизерспун, Пол Радд и Оуэн Уилсон, вышла на экраны в декабре 2010 года.

Джек Николсон является рекордсменом по количеству номинаций на «Оскар» – всего 12 (три из которых удалось реализовать). Кроме того, он является обладателем семи «Золотых глобусов» и трех премий BAFTA. А в 1994 году он стал одним из самых молодых актеров, награжденных премией Американского института киноискусства за творческие достижения. 



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