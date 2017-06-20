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ФАС обязала кинотеатры Мамута согласовывать повышение цен на билеты



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20.06.2017 15:10:00

20 июня 2017 года стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала киносети «Синема парк» и «Формула кино» согласовывать с ведомством повышение цен на билеты более чем на 10%, пишут Ведомости. Речь идет о двух городах, в которых объединенная сеть занимает доминирующее положение, однако о каких именно, ФАС не уточняет. Источник издания при этом подчеркивает, что это точно не Москва и не Санкт-Петербург.

Сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» теперь должны уведомлять ФАС о повышении цен на билеты более чем на 10% и экономически обосновывать такую необходимость в течение трех лет с момента подписания сделки.

В ведомстве приняли такое решение после рассмотрения ходатайства компании Beatra Ltd о приобретении прав на покупку компаний, названия которых не раскрываются. По данным кипрского реестра компаний, Beatra Ltd на 100% принадлежит компании Александра Мамута AN&N Investments.

В конце марта компания Мамута AN&N Investments купила сеть кинотеатров «Синема парк» у Саида Керимова. Сумма сделки, по оценкам экспертов, составила $400–500 млн. В апреле Мамут стал владельцем сети кинотеатров «Формула кино».

По данным «Невафильм Research», крупнейшая сеть кинотеатров «Синема парк» владеет 39 кинотеатрами с 348 залами. Второй по количеству кинотеатров сети «Формула кино» принадлежит 35 кинотеатров с 264 залами. Суммарная доля «Синема парк» и «Формулы кино» на российском кинорынке по числу залов составляет 13,7%.



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