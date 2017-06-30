«Шерлок» может получить продолжение

В конце июня 2017 года сценарист Стивен Моффат, один из авторов сериала «Шерлок», намекнул на возможное продолжение проекта. В настоящее время сценарист занят работой над сериалом «Доктор Кто». Соавтор и один из актеров «Шерлока» Марк Гэтисс, по словам Моффата, также занимается другим проектом. Однако в скором времени они объединят усилия и возьмутся за написание пятого сезона «Шерлока», пишет портал Digital Spy .

«Мы еще не обсуждали с ним, что будем делать в новом сезоне, но полагаю, что это случится – мы вернемся», — отметил Моффат.



20 июня сообщалось, что Гэтисс и Моффат напишут сценарий телевизионного проекта «Дракула».



«Шерлок» выходил на BBC One с июля 2010 года. В России его показывал Первый канал. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Всего вышло четыре сезона. Шерлок Холмс, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч, в феврале был назван самым популярным персонажем из сериалов «Би-би-си».