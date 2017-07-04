Россия и Китай снимут в копродукции анимационный сериал

3-4 июля 2017 года Россию с официальным визитом посетил председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping). Одним из пунктов деловой программы визита стало подписание соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства.



В рамках этого межправительственного соглашения был подписан меморандум о совместном производстве сериала «Крош и Панда» между анимационными компаниями двух стран – группой компаний «Рики» (в лице компании «Смешарики») и Центральным каналом Китайского Телевидения (в лице компании CCTV Animation).



Сериал «Крош и Панда» на сегодняшний день является первым проектом, реализуемым в рамках межправительственного соглашения о копродукции между Россией и Китаем. По замыслу создателей, он призван объединить самых популярных среди детской и семейной аудитории анимационных персонажей России и Китая.



Запланирован выпуск 52-х 12-ти минутных эпизодов сериала в формате 3D CGI в течение полутора лет с момента подписания соглашения. Творческие процессы создания проекта, включающие в себя подготовку сценариев, разработку мира персонажей, их внешнего облика и прочих креативных аспектов, будут осуществляться российской и китайской сторонами совместно.