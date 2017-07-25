В рамках лектория «Лаборатории PROкино» расскажут о спецэффектах

С 7 июня по 30 августа 2017 года киностудия Горького совместно с объединением «Манеж» проводит трехмесячный лекторий в рамках «Лаборатории PROкино». Лекции для любителей и профессионалов киноиндустрии проходят в выставочном комплексе «Гостиный Двор». В ближайшую среду – 26 июля – в 19:30 состоится лекция Надежды Маркаловой «Спецэффекты как вид искусства и инструмент кинематографиста».



Надежда Маркалова — кинообозреватель, культуролог, главный редактор портала Startfilm, ведущий редактор российского отделения журнала Cinefex (2009-2012), автор статей о спецэффектах. Она расскажет слушателям, как работают профессиональные VFX-еры, какое будущее ждет индустрию, и почему об этом важно узнать именно сейчас.







Лекторий - это творческая среда, где объединились большинство отечественных киношкол и подходов к кинообразованию в России. Курс поможет участникам проекта лучше понять инструменты и методы современной кинематографии. Лекторий включает в себя лекции и мастер-классы преподавателей ведущих киношкол Москвы, среди которых – ВГИК имени С. А. Герасимова, ВКСР, МШНК, ГИТР и других. Приглашенные специалисты рассказывают о том, как на самом деле создается кино – от написания сценария до звукозаписи и монтажа. Лекции адресованы тем, кто планирует сделать свои первые шаги в профессиональной киносреде, а также любителям кино и всем заинтересованным.



Гости лектория летом 2017 года уже встретились с Дмитрием Мамулией, Ситорой Алиевой, Михаилом Ямпольским, Юрием Грымовым, Юрием Быковым, Ниной Ромодановской, Александром Коттом и другими.



Необходима предварительная регистрация по почте m.nemchina@moscowmanege.ru



Место проведения: Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4, ауд. 271.



Приобрести билеты на события можно в кассе Гостиного двора, а также на сайте «Манежа».

