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У нового фильма бондианы появилась дата премьеры



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26.07.2017 11:27:00

24 июля 2017 года была объявлена дата релиза очередного, 25-го по счету фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде. Картина, у которой еще нет официального названия, выйдет на экраны 8 ноября 2019 года. Компании Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions также пока не сообщают, вернется ли Дэниэл Крэйг к роли Бонда (ранее актер заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде), и кто займет режиссерское кресло проекта, сообщает Variety.

Сценарий напишут Нил Первис и Роберт Уэйд, ранее работавшие над четырьмя частями франшизы. Проедюсировать картину будут Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон.

В планах продюсеров – договориться с британской певицей Адель, чтобы она исполнила песню, которая станет музыкальной темой нового фильма серии. Ее песня к картине «007: Координаты "Скайфолл"» удостоилась премий «Грэмми» и «Золотой глобус».



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