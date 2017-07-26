У нового фильма бондианы появилась дата премьеры

24 июля 2017 года была объявлена дата релиза очередного, 25-го по счету фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде. Картина, у которой еще нет официального названия, выйдет на экраны 8 ноября 2019 года. Компании Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions также пока не сообщают, вернется ли Дэниэл Крэйг к роли Бонда (ранее актер заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде), и кто займет режиссерское кресло проекта, сообщает Variety .



Сценарий напишут Нил Первис и Роберт Уэйд, ранее работавшие над четырьмя частями франшизы. Проедюсировать картину будут Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон.



В планах продюсеров – договориться с британской певицей Адель, чтобы она исполнила песню, которая станет музыкальной темой нового фильма серии. Ее песня к картине «007: Координаты "Скайфолл"» удостоилась премий «Грэмми» и «Золотой глобус».