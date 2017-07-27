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Правительство обсудит законопроект о показе фильмов без прокатного удостоверения



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27.07.2017 11:02:00

27 июля 2017 года Правительство России на заседании обсудит законопроект, дающий возможность показа новых фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Предлагается, что законопроект позволит показывать фильм на кинофестивале продолжительностью не более 10 дней, проводимом на территории России, без прокатного удостоверения, при условии, что демонстрация картины на киносмотре происходит не позднее одного календарного года после создания фильма.

Помимо этого, предлагается отменить требование наличия прокатного удостоверения для фильмов, показ которых запланирован по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению.

На сегодняшний день в России прокат или показ фильма без прокатного удостоверения не допускается. Есть лишь два исключения: показ по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению фильма, созданного для такого показа; показ на проводимом на территории России международном кинофестивале фильма, ввезенного из-за рубежа для данного показа.



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