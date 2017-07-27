У HBO появился дом в России

25 июля 2017 года было объявлено, что компания «Амедиа ТВ» заключила расширенную сделку с HBO, получив официальный статус «Home of HBO». Соглашение дает компании эксклюзивные права почти на весь контент американской телесети в России с июля, а уже с августа каналы Amedia Premium, Amedia Hit и онлайн-сервис «Амедиатека» будут работать под совместным с HBO брендом. Как сообщает Коммерсант , ссылаясь на мнения экспертов, это важное, но дорогостоящее соглашение, так как отбить затраты с учетом ограниченного размера российской аудитории будет сложно.



Телеканалы Amedia Premium, Amedia Hit и онлайн-кинотеатр «Амедиатека» с конца августа будут работать под двойным брендом — собственным и Home of HBO. Теперь все новые проекты и расширенная библиотека HBO будут эксклюзивно доступны только на телеканалах Amedia TV и в онлайн-сервисе Amediateka. Премьеры всех сериалов, игровых и документальных фильмов, концертов и специальных проектов будут выходить одновременно с релизом на HBO в США. При этом проекты других студий будут по-прежнему появляться в Амедиатеке (у «Амедиа ТВ» заключены многолетние эксклюзивные сделки с другими студиями, включая Showtime, Starz, Fox и другими).



Как сообщается в заявлении «Амедиатеки», среди проектов HBO, которые российские зрители могут посмотреть на онлайн-сервисе - предпоследний и финальный сезоны эпической фэнтези-драмы «Игра престолов», второй сезон фантастического триллера «Мир Дикого Запада», а также ряд новинок. Среди них: «Двойка» - ретро-драма о прогрессивных 1970-х от создателей «Прослушки» с Джеймсом Франко в двойной роли; «Острые предметы» - мини-сериал Жана-Марка Валле, адаптация бестселлера Джиллиан Флинн с Эмми Адамс в главной роли; «Сегодня будет по-другому» - первое TV-шоу обладательницы «Оскара» Джулии Робертс по бестселлеру Марии Сэмпл; «Здесь и сейчас» - социальная драма от сценариста «Красоты по-американски» и «Настоящей Крови» Алана Болла о жизни большой и странной семьи и их приемных детях из Вьетнама, Колумбии и Сомали; «Наследники» - драма о кровной верности, проблемах международного бизнеса и опасностях обладания властью в XXI веке; «Конфедерация» - проект продюсеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса о социальной дискриминации представит альтернативную историю США после Гражданской войны в XIX веке с узаконенным рабством.

Условия и срок нового контракта не разглашаются, в «Амедиа ТВ» уточняют, что он рассчитан больше чем на пять лет. Предыдущая сделка, заключенная в 2013 году, предоставляла «Амедиа ТВ» эксклюзив на первый показ сериалов HBO на платном ТВ и онлайн в один день с их выходом в США. Объем библиотеки с новым контрактом удвоится: первая сделка давала доступ к 1–1,5 тыс. часов контента в год, теперь компания получает 3 тыс. часов, ежегодно к ним будет добавляться около 250 часов премьер.