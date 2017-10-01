Paramount Pictures и Bad Robot снимут игровую версию японского хита «Твое имя»

27 сентября 2017 года студии Paramount Pictures и Bad Robot объявили о приобретении прав на экранизацию японского мультфильма «Твое имя». Студии будут сотрудничать с японской кинокомпанией Toho – продакш-компанией оригинального мультфильма, выпущенного в 2016 году. Toho также выступит в роли дистрибьютора фильма на территории Японии.



Джей Джей Абрамс и Линдси Вебер станут продюсерами проекта в сотрудничестве с продюсером оригинального фильма – Генки Кавамурой. Сценаристом фильма объявлен номинант на премию «Оскар» Эрик Хайссерер («Прибытие»).





Генеральный директор Toho Йошишиге Шиматани заявил: «Так здорово, что мы будем сотрудничать с экстраталантливой голливудской командой и создадим полнометражную версию культового фильма «Твое имя»!».



«Прямо как в мультфильме, это сон, – отметил Генки Камавура. – Господин Абрамс и его команда потрясают зрителей своими работами, а сценарист, господин Хайссерер, уверен, прекрасно адаптирует эту научно-фантастическую историю любви. Во время наших встреч прозвучало столько творческих идей, что нет ни малейшего сомнения в том, что фильм получится отличным. Для меня большая честь работать с такой командой над голливудской версией «Твоего имени».





Анимационный фильм «Твое имя» (сценарист, режиссер Макото Синкай) повествует о парне из Токио и девушке из провинции, которые обнаруживают, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. И герои решают встретиться в реальности, во что бы то ни стало.



Продюсеры оригинальной картины – Генки Кавамура и Минами Ичиква, Кейджи Ота. Исполнительные продюсеры – Йошихиро Фурусава (Toho Co) и Норитака Кавагучи (CoMix Wave Films).



«Твое имя» стал самым кассовым аниме с мировым бокс-офисом в размере $355 млн. В Японии фильм собрал 25 млрд йен ($303 млн) и продержался на первой позиции по сборам в течение рекордных 12 недель. В КНР фильм собрал $85,6 млн, став самым кассовым японским фильмом.