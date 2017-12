Paramount в поисках новых денег

В конце ноября 2017 года стало известно, что студии Paramount, которая на протяжении года пыталась получить финансирование от китайских компаний Shanghai Film Group и Huahua Media, но так и не добившейся цели, все же удалось найти инвесторов. Тем не менее, финансовые вливания будут не настолько существенными, чтобы полностью покрыть затраты на производство новых картин, пишет FilmTake .



Так, студия Paramount смогла привлечь финансирование от производителя игрушек Hasbro, производителя видеоигр Sega и Skydance Productions Дэвида Эллисона. Тем не менее, эти средства предназначены для конкретных проектов и составят менее $1 млрд в год – именно столько получила бы Paramount, если бы не сорвалась сделка с Huahua Media.



В марте стало известно, что сделка, по которой китайская корпорация профинансировала бы 25% производственных мощностей Paramount, не состоится. Тем не менее, СМИ и руководители Paramount продолжали распространять новости о том, что соглашение еще может быть заключено. Тем не менее, это предположение было фикцией, граничащей с обманом. И только в начале ноября студия Paramount наконец-то признала, что сделки не будет. В заявлении Paramount сообщается, что обе стороны «взаимно согласились прекратить переговоры о финансировании после недавних изменений в китайской внешней инвестиционной политике».



Многие СМИ, включая The Wall Street Journal, New York Times, Reuters и The Hollywood Reporter выдвинули предположение, что причиной многочисленных сорвавшихся сделок стал запрет Китая на иностранные инвестиций. Однако FilmTake отмечает, что нет абсолютно никаких доказательств, подтверждающих это утверждение. Отток капитала из Китая в США и другие западные страны остается стабильным. Произошло сокращение нефинансового оттока, но оно не основано на новой политике правительства. Заморожены лишь инвестиции тех компаний, которые имеют долговые обязательства, потому что рынки государственного и частного долга Китая ужесточились после нескольких лет либеральных стандартов. Не произошло ни одного макро-изменения в инвестиционной политике Китая, считает издание.



Paramount снова находится в поиске американских инвестиционных фирм, готовых вложиться в кинопроизводство.