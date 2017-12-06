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телесериал Хождение по мукам

ПрофиСинема.ру
 

Собственные проекты ТНТ стали популярнее голливудских



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06.12.2017 11:26:00

5 декабря 2017 года ТНТ объявил о первых результатах «импортозамещения»: доля развлекательных проектов собственного производства превзошла показатели закупаемого контента, благодаря чему ТНТ стал абсолютным лидером в будничном эфирном прайме.

ТНТ показывал кино от мейджоров больше десяти лет, но начиная с 20 ноября перешел на демонстрацию контента собственного производства, мотивируя решение тем, что российский контент пользуется огромным спросом у аудитории и предоставляет больше возможностей рекламодателям.

Слот 21:00-22:00 понедельник-четверг (аудитория 14-44)

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
По данным Mediascope, средняя доля ТНТ в слоте с понедельника по четверг с 21.00 до 22.00, среди зрителей России от 14 до 44 лет, составляет 12,4%. Ближайший конкурент ТНТ – Тематическое телевидение – отстает более чем на два пункта (10,2%). Средний показатель фильмов, транслировавшихся ранее в этом слоте под брендом «ТНТ-комедия», также ниже показателей собственных развлекательный проектов телеканала («ТНТ-комедия»: 11,9%»).

ПОНЕДЕЛЬНИК
Шоу «Где логика?»: средняя доля по данным Mediascope, в понедельник, в слоте с 21.00 до 22.00 составила 13,4% против 11,9% («ТНТ-комедия»).

ВТОРНИК
Шоу «Импровизация»: единственное юмористическое шоу на российском телевидении, в котором нет никакого сценария, превосходит показатели «ТНТ-комедии». По данным Mediascope, средняя доля «Импровизации» во вторник, в слоте с 21.00 до 22.00, равняется 12,4% против 11,9% («ТНТ-комедия»).

СРЕДА
Средняя доля сатирического шоу «Однажды в России», по данным Mediascope, в слоте с 21.00 до 22.00, составила 13,4% против 11,9% («ТНТ-комедия»).

ЧЕТВЕРГ 
Средняя доля комедийно-музыкального шоу «Студия СОЮЗ», по данным Mediascope, в четверг, в слоте с 21.00 до 22.00 составляет 14,6%. Доля зарубежного кино в этом же слоте составляла 11,9%. 

ПЯТНИЦА 
Лидерство пятничного вечернего прайма много лет принадлежит Comedy Club. По данным Mediascope средняя доля Comedy Club в новом сезоне (начиная с 15 сентября 2017 года) в пятничном слоте с 21.00 до 22.00 - 17,1%. Доля ближайшего конкурента - 12,5%.

Руководство ТНТ уверено, что зрители готовы смотреть развлекательные оригинальные шоу канала ТНТ в будние дни. Канал ТНТ продолжит экспансию по импортозамещению и в выходные дни, заменив в перспективе зарубежное кино проектами собственного производства.



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