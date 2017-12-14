«Титаник», «Крепкий орешек» и «Супермен» признаны культурным достоянием США

13 декабря 2017 года Вашингтонская Библиотека Конгресса / Library of Congress традиционно выбрала 25 фильмов, которые признаны культурным достоянием и будут отправлены на вечное хранение в специальный архив. В этом году в список вошли такие картины, как «Титаник» Джеймса Кэмерона, «Крепкий орешек» Джона МакТирнана с Брюсом Уиллисом в главной роли, «Спартак» Стенли Кубрика, «Супермен» Ричарда Доннера.





Кроме этого, в одной из крупнейших библиотек мира будут храниться следующие ленты: «Помни» Кристофера Нолана (картина стала самым «молодым» фильмом из подборки Библиотеки конгресса – с момента выхода проектов в прокат должно пройти не менее 10 лет, чтобы они прошли своего рода проверку временем), анимационная лента «Дамбо», «Поле мечты» с Кевином Костнером и другие.





Отбор 25 фильмов осуществляется ежегодно в декабре. Кинопроекты, признанные культурным достоянием, хранятся в специальных условиях, которые позволяют защищать оригинальные пленки и их цифровые копии от разрушительного влияния времени. В 2017 году отбор был осуществлен специальной комиссией из списка претендентов, состоявшего из 5200 наименований. Он был сформирован в результате опроса общественного мнения. В общей сложности в хранилище уже находятся 725 кинопроектов.





Предлагаем вашему вниманию список фильмов, отобранных для хранения Вашингтонской Библиотекой Конгресса в 2017 году:

