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ПрофиСинема.ру
 

«Титаник», «Крепкий орешек» и «Супермен» признаны культурным достоянием США



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14.12.2017 11:38:00

13 декабря 2017 года Вашингтонская Библиотека Конгресса / Library of Congress традиционно выбрала 25 фильмов, которые признаны культурным достоянием и будут отправлены на вечное хранение в специальный архив. В этом году в список вошли такие картины, как «Титаник» Джеймса Кэмерона, «Крепкий орешек» Джона МакТирнана с Брюсом Уиллисом в главной роли, «Спартак» Стенли Кубрика, «Супермен» Ричарда Доннера.

кадр из фильма Титаник

Кроме этого, в одной из крупнейших библиотек мира будут храниться следующие ленты: «Помни» Кристофера Нолана (картина стала самым «молодым» фильмом из подборки Библиотеки конгресса – с момента выхода проектов в прокат должно пройти не менее 10 лет, чтобы они прошли своего рода проверку временем), анимационная лента «Дамбо», «Поле мечты» с Кевином Костнером и другие.

кадр из фильма Крепкий орешек

Отбор 25 фильмов осуществляется ежегодно в декабре. Кинопроекты, признанные культурным достоянием, хранятся в специальных условиях, которые позволяют защищать оригинальные пленки и их цифровые копии от разрушительного влияния времени. В 2017 году отбор был осуществлен специальной комиссией из списка претендентов, состоявшего из 5200 наименований. Он был сформирован в результате опроса общественного мнения. В общей сложности в хранилище уже находятся 725 кинопроектов.

кадр из фильма Помни

Предлагаем вашему вниманию список фильмов, отобранных для хранения Вашингтонской Библиотекой Конгресса в 2017 году: 

  1. «Туз в рукаве» / Ace in the Hole (aka The Big Carnival) (1951)
  2. «Бульварные ночи» / Boulevard Nights (1979)
  3. «Крепкий орешек» / Die Hard (1988)
  4. «Дамбо» / Dumbo (1941)
  5. «Поле мечты» / Field of Dreams (1989)
  6. «4 маленькие девочки» / 4 Little Girls (1997)
  7. Fuentes Family Home Movies Collection (1920s-30s)
  8. «Джентльменское соглашение» / Gentleman's Agreement (1947)
  9. «Балбесы» / The Goonies (1985)
  10. «Угадай, кто придет к обеду?» / Guess Who's Coming to Dinner (1967)
  11. «Тот, кто получает пощечины» / He Who Gets Slapped (1924)
  12. Interior New York Subway, 14th Street to 42nd Street (1905)
  13. «Ла Бамба» / La Bamba (1987)
  14. «Жизнь артистов» / Lives of Performers (1972)
  15. «Помни» / Memento (2000)
  16. «Только у ангелов есть крылья» / Only Angels Have Wings (1939)
  17. «Гибель Лузитании» / The Sinking of the Lusitania (1918)
  18. «Спартак» / Spartacus (1960)
  19. «Супермен» / Superman (1978)
  20. «Телониус Монк: Прямо и честно» / Thelonious Monk: Straight, No Chaser (1988)
  21. «Время и мечты» / Time and Dreams (1976)
  22. «Титаник» / Titanic (1997)
  23. «Заснуть во гневе» / To Sleep With Anger (1990)
  24. «Ванда» / Wanda (1971)
  25. With the Abraham Lincoln Brigade in Spain (1937-38)



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Фильм: «Титаник 3D»  

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