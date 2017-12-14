«Титаник», «Крепкий орешек» и «Супермен» признаны культурным достоянием США

13 декабря 2017 года Вашингтонская Библиотека Конгресса / Library of Congress традиционно выбрала 25 фильмов, которые признаны культурным достоянием и будут отправлены на вечное хранение в специальный архив. В этом году в список вошли такие картины, как «Титаник» Джеймса Кэмерона, «Крепкий орешек» Джона МакТирнана с Брюсом Уиллисом в главной роли, «Спартак» Стенли Кубрика, «Супермен» Ричарда Доннера.
Кроме этого, в одной из крупнейших библиотек мира будут храниться следующие ленты: «Помни» Кристофера Нолана (картина стала самым «молодым» фильмом из подборки Библиотеки конгресса – с момента выхода проектов в прокат должно пройти не менее 10 лет, чтобы они прошли своего рода проверку временем), анимационная лента «Дамбо», «Поле мечты» с Кевином Костнером и другие.
Отбор 25 фильмов осуществляется ежегодно в декабре. Кинопроекты, признанные культурным достоянием, хранятся в специальных условиях, которые позволяют защищать оригинальные пленки и их цифровые копии от разрушительного влияния времени. В 2017 году отбор был осуществлен специальной комиссией из списка претендентов, состоявшего из 5200 наименований. Он был сформирован в результате опроса общественного мнения. В общей сложности в хранилище уже находятся 725 кинопроектов.
Предлагаем вашему вниманию список фильмов, отобранных для хранения Вашингтонской Библиотекой Конгресса в 2017 году:
- «Туз в рукаве» / Ace in the Hole (aka The Big Carnival) (1951)
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«Бульварные ночи» / Boulevard Nights (1979)
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«Крепкий орешек» / Die Hard (1988)
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«Дамбо» / Dumbo (1941)
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«Поле мечты» / Field of Dreams (1989)
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«4 маленькие девочки» / 4 Little Girls (1997)
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Fuentes Family Home Movies Collection (1920s-30s)
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«Джентльменское соглашение» / Gentleman's Agreement (1947)
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«Балбесы» / The Goonies (1985)
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«Угадай, кто придет к обеду?» / Guess Who's Coming to Dinner (1967)
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«Тот, кто получает пощечины» / He Who Gets Slapped (1924)
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Interior New York Subway, 14th Street to 42nd Street (1905)
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«Ла Бамба» / La Bamba (1987)
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«Жизнь артистов» / Lives of Performers (1972)
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«Помни» / Memento (2000)
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«Только у ангелов есть крылья» / Only Angels Have Wings (1939)
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«Гибель Лузитании» / The Sinking of the Lusitania (1918)
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«Спартак» / Spartacus (1960)
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«Супермен» / Superman (1978)
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«Телониус Монк: Прямо и честно» / Thelonious Monk: Straight, No Chaser (1988)
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«Время и мечты» / Time and Dreams (1976)
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«Титаник» / Titanic (1997)
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«Заснуть во гневе» / To Sleep With Anger (1990)
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«Ванда» / Wanda (1971)
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With the Abraham Lincoln Brigade in Spain (1937-38)