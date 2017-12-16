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ПрофиСинема.ру
 

Марка Уолберга признали самым переоцененным актером



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16.12.2017 08:41:00

14 декабря 2017 года журнал Forbes опубликовал традиционный ежегодный рейтинг самых переоцененных актеров Голливуда по итогам уходящего года. При составлении списка в фокусе рассмотрения было соотношение кассовых сборов трех последних фильмов, в которых снялись актеры, и гонораров, которые им за них выплачивались. В итоге в него попали звезды, которые получили внушительные гонорары, но не смогли помочь своим фильмам собрать значительный бокс-офис. Анимационные ленты или картины, в которых они исполнили эпизодические роли, не учитывались. 

На первом месте рейтинга оказался Марк Уолберг. За последние фильмы с участием Деппа киностудии получили всего по $4,4 на каждый доллар, потраченный на самого актера. За это время он снялся в таких фильмах, как «Здравствуй, папа, Новый год! 2», «День патриота» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

Второе место занял Кристиан Бэйл, вернувший студиям по $6,7 на заплаченный ему доллар. Его можно было увидеть в ленте «Обещание».

На третьей позиции расположился Ченнинг Татум, принесший по $7,6 с каждого потраченного на него доллара. Актер снялся в картинах «Kingsman: Золотое кольцо» и «Удача Логана», сериале «Товарищ детектив».

В список самых переоцененных актеров также вошли Дэнзел Вашингтон ($10,4) и Брэд Питт (11,5).

В 2016 году самым переоцененным актером был признан Джонни Депп.



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