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ПрофиСинема.ру
 

ВОИС повысила выплаты вознаграждения правообладателям на 34% за 2016



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18.12.2017 10:45:00

15 декабря 2017 года Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подвела итоги деятельности за 2016 год. Организация достигла серьезных успехов в работе с правообладателями и пользователями — устойчиво росли показатели по сборам, распределению и выплатам вознаграждения, сообщается на официальном сайте ВОИС.

Наиболее значительным достижением стало резкое увеличение выплат вознаграждения правообладателям: в 2016 году выплаты составили 1 млрд 193,9 млн рублей, что на 34% выше показателей 2015 года. По сравнению с 2009 годом выплаты выросли в 8,5 раз.

В 2016 году ВОИС внедрила по всей России музыкальный плеер FONMIX с целью обеспечения максимальной автоматизации и прозрачности процесса распределения вознаграждения. ВОИС вела активную международную деятельность и осуществляла внебюджетное финансирование национальной культуры, делая отчисления в специальные фонды, созданные с согласия и в интересах правообладателей. В 2016 году эти отчисления составили 56,2 млн рублей.

ВОИС заключила с правообладателями 4 724 договора, из них 3 718 договоров с физическими лицами и 1 006 договоров — с юридическими лицами. Общее количество договоров с пользователями, действующих на конец отчетного периода, составило 21 397. Это почти в 6 раз превышает показатель 2009 года (3801 договор).

Общие сборы вознаграждения в 2016 году составили 1 млрд 130,2 млн рублей. Показатель 2015 года (1 млрд 49,2 млн рублей) превышен более чем на 7%. Значительную долю этих сборов (82,5%) составили вознаграждения за публичное исполнение произведений ‒ 932,9 млн рублей. 16,9% поступлений обеспечили сборы за сообщение фонограмм в эфир и по кабелю (ТРК) — 191,1 млн рублей. Также ВОИС получила 6,3 млн рублей от зарубежных ОКУПов.

На выплату вознаграждения в 2016 году было направлено 1 млрд 193,9 млн рублей, что на 34% превышает показатели 2015 года (786,7 млн рублей). При этом исполнители фонограмм получили 533,9 млн рублей, а изготовители — 659,9 млн рублей.



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