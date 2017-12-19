Изменения в составе правительственного совета по развитию отечественной кинематографии

19 декабря 2017 года было объявлено о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев обновил состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России .



Среди новых членов Совета – «пресс-секретарь председателя правительства России – заместитель руководителя аппарата правительства России Наталья Тимакова, первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, заместитель министра экономического развития – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков и председатель правления творческо-производственного объединения "Киностудия «Союзмультфильм»" Юлиана Слащева», – говорится в документе.

В то же время из правсовета исключены врио главы Ивановской области Станислав Воскресенский, бывший глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и депутат от «Единой России» Айрат Фаррахов.