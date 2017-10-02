Время умирать: В прокат выходит «Бегущий по лезвию 2049»

5 октября 2017 года в российский прокат выходит «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва, сиквел лучшего научно-фантастического фильма всех времен «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта (дистрибьютор - компания WDSSPR). В оригинальном фильме, вольной адаптации романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», репликант Рой Батти был активирован в январе 2016-го, в 2019-ом он умирал. В реальной жизни сиквел выходит в тот момент, когда в параллельной вселенной Рой Батти все еще жив.





Истеричный прием



Идею о создания сиквела «Бегущего по лезвию» пытались воплотить в жизнь еще в прошлом веке. В 1999 г. британец Стюарт Хэзэлдайн написал сценарий, основанный на романе Кевина Джетера The Edge of Human, но проект был отложен из-за проблем с правами. Ридли Скотт в одном из интервью говорил, что сделал бы сиквел много лет назад, будь у него такая возможность. Ходили слухи, что один из его проектов «Метрополис» мог быть замаскированным продолжением. В 2009г. пресса сообщала, что братья Скотты работают над приквелом – серией короткометражек, которые сначала покажут в интернете, а потом на ТВ, но они не должны быть сильно связаны с оригиналом, из-за все тех же проблем с правами. Спустя два года стало известно, что Бад Йоркин, сопродюсер первого фильма и человек, обладающий всеми нужными правами, работает над новым «Бегущим по лезвию», возможным режиссером называли Кристофера Нолана. Это уже было серьезно. Но тот проект, слава богу, не состоялся.



Все свершилось летом 2011. Тогда Скотт все же подписал контракт на режиссуру и продюсирование фильма (приквела или сиквела – тогда это еще не было озвучено). И все заинтересованные лица принялось размышлять над следующим важнейшим вопросом – появится или не появится в новом фильме в своей старой роли Харрисон Форд, который, разумеется, великий, но с другой стороны уже стар и устал. Лучше всех на эту тему высказался сам Скотт: «Слишком стар? Ну он же был Nexus 6, так что мы не знаем, как долго он сможет существовать». И немедленно вернул к жизни старый спор о том, был ли герой Форда репликантом – сам Скотт считал именно так, тогда как Форда эта мысль приводила в ужас.





И вот, наконец, в конце 2014-го Скотт заявил, что будет только продюсером, в начале 2015-го режиссером утвердили Дени Вильнёва, а также стало известно, что Форд вернется к роли Декарда. Более того, в сценаристы вернулся и Хэмптон Фанчер, написавший первый фильм, человек, которому во многом «Бегущий по лезвию» и обязан своим появлением на свет. Посыпалась информация об актерах – Райан Гослинг, Робин Райт, Джаред Лето (на роль, которая досталась Лето, Вильнёв хотел пригласить Дэвида Боуи, но не успел). Снимали в Будапеште. Все подробности сценария хранились в секрете, хотя режиссер в своих интервью кое-что все же прояснил: события в фильме будут происходить после событий оригинала, действие вернется в Лос-Анджелес, климат Земли будет совсем уж иным. А также сообщил, что эта версия будет единственной – никаких продюсерских или режиссерских вариантов.



Фанатам подарили еще одну радость – в преддверии релиза в интернете появилось несколько кое-что проясняющих короткометражек, снятых по заказу Вильнева другими режиссерами. После чего все принялись ждать премьеры. Прогнозы аналитиков касательно сборов были радужными – это был самый ожидаемый релиз осени, предварительные продажи показали, что билеты на него раскупаются лучше, чем в свое время на «Гравитацию» и «Безумный Макс: Дорога ярости», в первый уикенд проката в Северной Америке фильм способен собрать от 43 до 47 млн. долларов.



Фильм показали американской и британской критике, и, похоже, нас действительно ждет нечто особенное. Первые отзывы отчетливо напоминают истерику. Слова «ошеломляющий», «величайший сиквел всех времен», «мгновенная классика» и «шедевр» встречаются примерно в каждом первом тексте, мелькают сравнения с Тарковским. Среднестатистическое мнение отразил IGN: «Это глубокий, богатый, умный фильм, визуально потрясающий и наполненный великими научно-фантастическими концепциями, такой фильм, который стоил 35-летнего ожидания». Кое-кто из рецензентов (и не один) даже открытым текстом написал то, чего в принципе стоило ожидать: новый фильм убедительнее своего предшественника.

О чем-то большем



Нельзя не признать, что возможность снять фильм более «убедительный» технически выглядит вполне реальной. Когда в 1982 году оригинальный «Бегущий по лезвию» вышел в прокат, критика (да и публика) оценила его, мягко говоря, скромно. Его ругали за сюжетные дыры, поверхностную и временами бессмысленную повествовательную линию, за то, что всю эту недоработку прикрыли визуальными эффектами, пусть и восхитительными. Знаменитый американский критик Полин Кейл посвятила фильму несколько страниц в The New Yorker. Слабость мизансцен, плохие диалоги, отсутствие мотивации персонажей и их историй – это были самые слабые ее упреки. Тут даже сложно выделить какую-то цитату, пришлось бы цитировать всю статью. Хотя нет, вот, извините, только про Рутгера Хауэра: он не смотрит, а таращится, «ухает как помешанная сова» и «воет как волк». В общем, это был полный разгром.





И если смотреть на вещи честно, в упреках критики была доля истины. Другой вопрос, время показало, что для фильмов такого рода не очень важно, знаем мы или нет, куда и откуда шел персонаж или где его жена, о которой упоминалось в самом начале. Прелесть и важность «Бегущего по лезвию» в другом. Да, это были интереснейшие визуальные эффекты, ставшая сегодня фирменной глубина кадра у Скотта, production design – это все очень значительно и оказало влияние на голливудское кино. Но есть достижения, лежащие в другой плоскости, где-то в коллективном бессознательном. Скотт и сценарист Фанчер показали мир недалекого будущего с его глобализацией, экологической катастрофой и потерей американской культуры внутри культуры «понаехавших», создали антиутопию, или даже дистопию, но с интересными особенностями. Например, тут нет тоталитарного правительства. Существуют бизнес-корпорация и полиция, но это из другой оперы. Зато в этом мире есть возможность анонимности, даже личной свободы. Вечно дождливый Лос-Анджелес будущего, место с постоянной ночной жизнью, в которой можно затеряться – кому-то, каким-нибудь панкам, этот мир может даже показаться привлекательным (минус экологическая обстановка). «Бегущий по лезвию» отражал не столько страх перед чем-то общим, сколько страх конкретной социальной группы – состоятельного белого человека, представителя среднего класса из пригорода, опасающегося наступления городов с их хаосом, анархией и импотенцией власти. Со временем эти страхи никуда не делись, а опасность глобализации, беспорядочной миграции и городского хаоса только усилилась.



На следующем уровне все тоже очень интересно. «Бегущий по лезвию» полностью соответствовал статусу научно-фантастического фильма, потому что имел дело с проблемами науки, тогдашней и сегодняшней, от теста на эмпатию, который в реальной жизни используют нейрофизиологи, до вопросов биотехнологий и создания искусственного интеллекта. Не зря ведь его признали своим любимым фильмом сами ученые (в 2004г. The Guardian провела такой опрос). Что такое человек и к чему он идет? Где границы человеческого? Не потеряется ли человеческая идентичность в будущем, когда связь людей и искусственно созданных организмов станет сильнее? Какими будут наши отношения с тем разумным, что мы сами создадим – речь не о глобальной войне, но именно об отношениях. Ближайший наследник «Бегущего по лезвию в этом смысле - снятая спустя 15 лет «Гаттака» Эндрю Никкола, может быть не столь масштабный фильм, но зато совсем уж недооцененный. Тут даже время не помогло.



Если «Бегущий по лезвию 2049» получился об этом же – не о войне, но об отношениях, если он размышляет обо всех этих вопросах, которые со временем стали еще актуальнее для науки, тогда он определенно будет настоящим наследником оригинального фильма. И судя по первым отзывам критики, таким он и получился.



«Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева в российском прокате с 5 октября 2017 года.









Автор: Марина Латышева