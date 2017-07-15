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Отчет Фонда кино за 27 неделю 2017 года: Франшизы рулят кассой



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15.07.2017 12:41:00

Как показывает индустриальная статистика с 6 по 12 июля 2017 года (неделя №27), вторая неделя июля оказалась на таком же уровне по посещаемости, как и первая – 4,5 млн зрителей. Фильмом-лидером недели ожидаемо стал «Человек-Паук: возвращение домой» от  WDSSPR, на него пришлось более 2 млн проданных билетов. Существенно хуже росписи выступают «Трансформеры».

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 11

В этот раз свыше 45% посещаемости пришлось на долю «Человека-Паука».

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 2

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 3

Перезагрузка «Человека-Паука» при поддержке «Марвел» принесла франшизе рост и более 2 млн проданных билетов в первую неделю. Рубеж в 4,5 млн проданных билетов преодолел «Гадкий Я 3». Российский анимационный  фильм «Сказ о Петре и Февронии» за первую неделю посмотрело более 170 тыс. зрителей (30,5 млн рублей).

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 4

В топ-12 по наработке на сеанс четыре комедии и четыре блокбастера с фантастическими элементами в сюжете. А также «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 5

В отчетном периоде средняя цена билета составила 238 рублей, наработка на сеанс и заполняемость залов - 23 зрителя и 18% соответственно, что соответствует уровню прошлой недели.

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 6

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 7

Заполняемость залов последний месяц находится на примерно одинаковом уровне.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

«Человек-Паук: возвращение домой» в лучших кинотеатрах показывал долю кассовых сборов от 41% до 90%.

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 8

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 9

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 10

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 11

«Гадкий Я 3» на второй неделе даже увеличил свое присутствие в кинотеатрах с 1-2 залами – с 693 до 702 кинотеатров.

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 12

Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Человек-Паук: возвращение домой».

Киносеть «Монитор» третью неделю подряд единственной среди всех показывает среднюю заполняемость на новинке-лидере выше 30%.

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 13

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 14

По средней наработке на сеанс «Трансформеры» в кинотеатрах с разным количеством залов показывают наработку ниже 17 зрителей.

На графике указано распределение доли зрителей, сеансов и кассовых сборов по времени начала сеанса.

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 15

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 16

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 17

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 18

Аналитический отчет Фонда кино. 27 неделя 2017 года. Таблица 19

Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.




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