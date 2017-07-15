Отчет Фонда кино за 27 неделю 2017 года: Франшизы рулят кассой

Как показывает индустриальная статистика с 6 по 12 июля 2017 года (неделя №27), вторая неделя июля оказалась на таком же уровне по посещаемости, как и первая – 4,5 млн зрителей. Фильмом-лидером недели ожидаемо стал «Человек-Паук: возвращение домой» от WDSSPR, на него пришлось более 2 млн проданных билетов. Существенно хуже росписи выступают «Трансформеры».

1

В этот раз свыше 45% посещаемости пришлось на долю «Человека-Паука».





Перезагрузка «Человека-Паука» при поддержке «Марвел» принесла франшизе рост и более 2 млн проданных билетов в первую неделю. Рубеж в 4,5 млн проданных билетов преодолел «Гадкий Я 3». Российский анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» за первую неделю посмотрело более 170 тыс. зрителей (30,5 млн рублей).





В топ-12 по наработке на сеанс четыре комедии и четыре блокбастера с фантастическими элементами в сюжете. А также «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.





В отчетном периоде средняя цена билета составила 238 рублей, наработка на сеанс и заполняемость залов - 23 зрителя и 18% соответственно, что соответствует уровню прошлой недели.









Заполняемость залов последний месяц находится на примерно одинаковом уровне.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

«Человек-Паук: возвращение домой» в лучших кинотеатрах показывал долю кассовых сборов от 41% до 90%.

















«Гадкий Я 3» на второй неделе даже увеличил свое присутствие в кинотеатрах с 1-2 залами – с 693 до 702 кинотеатров.





Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Человек-Паук: возвращение домой».

Киносеть «Монитор» третью неделю подряд единственной среди всех показывает среднюю заполняемость на новинке-лидере выше 30%.









По средней наработке на сеанс «Трансформеры» в кинотеатрах с разным количеством залов показывают наработку ниже 17 зрителей.

На графике указано распределение доли зрителей, сеансов и кассовых сборов по времени начала сеанса.

















Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.