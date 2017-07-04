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Итоги уикенда с 29 июня по 2 июля 2017: «Гадкие» миньоны побили трансформеров



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04.07.2017 20:18:00

По итогам уикенда с 29 июня по 2 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает анимационная лента «Гадкий Я 3» от UPI. На ее долю приходится 68% суммарных сборов ТОП-10.

На вторую позицию опустился фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь», с Марком Уолбергом и Энтони Хопкинсом в главных ролях, от ЦПШ. 

На третьей строчке - анимационные «Тачки 3» от WDSSPR - продолжение популярной гоночной мульт-франшизы. 

ТОП-10 обновился на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Гадкий Я 3», в него вошли триллеры «Синяя бездна» (Вольга) и «2:22» (Парадиз).

В ТОП-10 на этой неделе всего один российский фильм - драма Павла Чухрая «Холодное танго», от WDSSPR, открывавшая в этом году 28-й Открытый российский кинофестиваль Кинотавр.

Дольше всех в числе лидеров держится картина «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравшая за шесть недель 2,276 миллиарда рублей, что позволило занять фильму второе место в рейтинге самых кассовых игровых и анимационных лент, когда-либо выходивших в широкий прокат в России. Напоминаем, что ранее второе место принадлежало анимационному проекту Disney «Зверополис», сборы которого на территории России составляют 2,082 миллиарда рублей (при этом картина по-прежнему является самым кассовым анимационным фильмом за всю историю проката в России). Первое место по этому показателю удерживает «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Общая касса за уикенд с 29 июня по 2 июля 2017 года составила 815,1 млн. рублей/13,8 млн. долларов, что выше как показателя предыдущего уикенда (762,6 млн. рублей/12,9 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (522 млн. рублей/8,1 млн. долларов) с «Тарзаном. Легендой» от Каро на первой строчке, но ниже результата 2015 года (868,9 млн. рублей/15,4 млн. долларов), когда лидировал «Терминатор: Генезис» от ЦПШ.

Результаты уикенда с 29 июня по 2 июля 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Гадкий Я 3

29.06.2017 UPI
 1

1518

555'485'450

9'415'008

555'485'450
 9'415'008

2

Трансформеры: Последний рыцарь

22.06.2017

ЦПШ

2

1477

140'086'654

2'374'350

790'173'822
 13'392'777

3

Тачки 3 15.06.2017
 WDSSPR
 3

1341

28'056'603

475'536

575'483'387

9'753'956

4

Мумия

 08.06.2017

UPI

4

797

24'238'147

410'816

936'496'725
 15'872'826

5

Синяя бездна

29.06.2017
 Вольга

1

588

20'070'768

340'183

20'070'768

340'183

6

2:22

29.06.2017

Парадиз

1

463

16'829'700

285'249

16'829'700

285'249

7

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

 25.05.2017

WDSSPR

6

321

14'882'407

252'244

2'276'506'374
 38'584'854

8

Очень плохие девчонки

 15.06.2017
 WDSSPR
 3

364

7'134'834

120'929

133'256'810

225'890

9

Холодное танго

22.06.2017
 WDSSPR
 2 475

4'749'351

80'497

19'932'150
 337'833

10

Чудо-женщина
 01.06.2017

Каро

5

114

3'607'407

61'142

480'151'257
 8'138'157

ТОТАL

815'141'321

13’815’954


Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 4 июля 2017 г. - 59 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.



Автор: Фаина Фардо




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