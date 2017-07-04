Итоги уикенда с 29 июня по 2 июля 2017: «Гадкие» миньоны побили трансформеров

По итогам уикенда с 29 июня по 2 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает анимационная лента «Гадкий Я 3» от UPI. На ее долю приходится 68% суммарных сборов ТОП-10.

На вторую позицию опустился фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь», с Марком Уолбергом и Энтони Хопкинсом в главных ролях, от ЦПШ.

На третьей строчке - анимационные «Тачки 3» от WDSSPR - продолжение популярной гоночной мульт-франшизы.

ТОП-10 обновился на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Гадкий Я 3», в него вошли триллеры «Синяя бездна» (Вольга) и «2:22» (Парадиз).

В ТОП-10 на этой неделе всего один российский фильм - драма Павла Чухрая «Холодное танго», от WDSSPR, открывавшая в этом году 28-й Открытый российский кинофестиваль Кинотавр.

Дольше всех в числе лидеров держится картина «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравшая за шесть недель 2,276 миллиарда рублей, что позволило занять фильму второе место в рейтинге самых кассовых игровых и анимационных лент, когда-либо выходивших в широкий прокат в России. Напоминаем, что ранее второе место принадлежало анимационному проекту Disney «Зверополис», сборы которого на территории России составляют 2,082 миллиарда рублей (при этом картина по-прежнему является самым кассовым анимационным фильмом за всю историю проката в России). Первое место по этому показателю удерживает «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Общая касса за уикенд с 29 июня по 2 июля 2017 года составила 815,1 млн. рублей/13,8 млн. долларов, что выше как показателя предыдущего уикенда (762,6 млн. рублей/12,9 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (522 млн. рублей/8,1 млн. долларов) с «Тарзаном. Легендой» от Каро на первой строчке, но ниже результата 2015 года (868,9 млн. рублей/15,4 млн. долларов), когда лидировал «Терминатор: Генезис» от ЦПШ.

Результаты уикенда с 29 июня по 2 июля 2017 года:

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 4 июля 2017 г. - 59 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.