Итоги уикенда с 29 июня по 2 июля 2017: «Гадкие» миньоны побили трансформеров

По итогам уикенда с 29 июня по 2 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает анимационная лента «Гадкий Я 3» от UPI. На ее долю приходится 68% суммарных сборов ТОП-10.
На вторую позицию опустился фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь», с Марком Уолбергом и Энтони Хопкинсом в главных ролях, от ЦПШ.
На третьей строчке - анимационные «Тачки 3» от WDSSPR - продолжение популярной гоночной мульт-франшизы.
ТОП-10 обновился на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Гадкий Я 3», в него вошли триллеры «Синяя бездна» (Вольга) и «2:22» (Парадиз).
В ТОП-10 на этой неделе всего один российский фильм - драма Павла Чухрая «Холодное танго», от WDSSPR, открывавшая в этом году 28-й Открытый российский кинофестиваль Кинотавр.
Дольше всех в числе лидеров держится картина «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравшая за шесть недель 2,276 миллиарда рублей, что позволило занять фильму второе место в рейтинге самых кассовых игровых и анимационных лент, когда-либо выходивших в широкий прокат в России. Напоминаем, что ранее второе место принадлежало анимационному проекту Disney «Зверополис», сборы которого на территории России составляют 2,082 миллиарда рублей (при этом картина по-прежнему является самым кассовым анимационным фильмом за всю историю проката в России). Первое место по этому показателю удерживает «Аватар» Джеймса Кэмерона.
Общая касса за уикенд с 29 июня по 2 июля 2017 года составила 815,1 млн. рублей/13,8 млн. долларов, что выше как показателя предыдущего уикенда (762,6 млн. рублей/12,9 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (522 млн. рублей/8,1 млн. долларов) с «Тарзаном. Легендой» от Каро на первой строчке, но ниже результата 2015 года (868,9 млн. рублей/15,4 млн. долларов), когда лидировал «Терминатор: Генезис» от ЦПШ.
Результаты уикенда с 29 июня по 2 июля 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Гадкий Я 3
|
29.06.2017
|
UPI
|
1
|
1518
|
555'485'450
|
9'415'008
|
555'485'450
|
9'415'008
|
2
|
Трансформеры: Последний рыцарь
|
22.06.2017
|
ЦПШ
|
2
|
1477
|
140'086'654
|
2'374'350
|
790'173'822
|
13'392'777
|
3
|
Тачки 3
|
15.06.2017
|
WDSSPR
|
3
|
1341
|
28'056'603
|
475'536
|
575'483'387
|
9'753'956
|
4
|
Мумия
|
08.06.2017
|
UPI
|
4
|
797
|
24'238'147
|
410'816
|
936'496'725
|
15'872'826
|
5
|
Синяя бездна
|
29.06.2017
|
Вольга
|
1
|
588
|
20'070'768
|
340'183
|
20'070'768
|
340'183
|
6
|
2:22
|
29.06.2017
|
Парадиз
|
1
|
463
|
16'829'700
|
285'249
|
16'829'700
|
285'249
|
7
|
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
|
25.05.2017
|
WDSSPR
|
6
|
321
|
14'882'407
|
252'244
|
2'276'506'374
|
38'584'854
|
8
|
Очень плохие девчонки
|
15.06.2017
|
WDSSPR
|
3
|
364
|
7'134'834
|
120'929
|
133'256'810
|
225'890
|
9
|
Холодное танго
|
22.06.2017
|
WDSSPR
|
2
|
475
|
4'749'351
|
80'497
|
19'932'150
|
337'833
|
10
|
Чудо-женщина
|
01.06.2017
|
Каро
|
5
|
114
|
3'607'407
|
61'142
|
480'151'257
|
8'138'157
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
815'141'321
|
13’815’954
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 4 июля 2017 г. - 59 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.