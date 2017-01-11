Премия «Белый слон» объявила претендентов на лучший документальный и анимационный фильмы

13 января 2017 года в Белом зале Дома кино состоится торжественная церемония вручения премии «Белый слон» за 2016 год. Определение победителей проходит в два этапа. В первом туре назвать своих фаворитов в одиннадцати номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов, киножурналистов. Во втором туре лауреатов определяет Экспертный совет тайным голосованием.



Премии за лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм и Специальная премия имени Мирона Черненко присуждаются без предварительного выдвижения номинантов на основе шорт-листов, предложенных специальными комиссиями, и голосованием Экспертного совета.



В шорт-лист «Лучший документальный фильм» вошли три картины – «Павленский. Голая жизнь» (режиссер Д. Хренова), «Слишком свободный человек» (режиссеры В. Кричевская, М. Фишман), и «Ладан-навигатор» (режиссер А. Куприн).



На звание лучшего анимационного фильма претендуют две картины: «До любви» (режиссер А.Ковалев) или «Кукушка» (режиссер Д. Великовская).