Гильдия продюсеров выбрала «Ла-Ла Ленд»

29 января 2017 года в Беверли-Хиллс, штат Калифорния, прошла церемония вручения премии Гильдии продюсеров США (Producers Guild Awards). На главную награду претендовали продюсеры таких картин, как «Дэдпул», «Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лев», «Лунный свет», «Любой ценой», «Ограды», «Скрытые фигуры», «Прибытие», «По соображениям совести». Приз имени Дэррила Занука достался мюзиклу «Ла-Ла Ленд».
Премия гильдии продюсеров США вручается ежегодно с 1990-го. Награду считают показателем настроений перед предстоящей церемонией «Оскара». Бюллетени премии PGA обрабатываются по тому же принципу, что и на «Оскаре»: учитывается не то, сколько упоминаний получил фильм в общей сложности, а сколько раз картина оказалась в бюллетене на первом месте. Эта система была введена PGA в 2009 году, и с тех пор в категории «Лучший фильм» ни разу не было расхождения между лауреатами Producers Guild Awards и премии Американской киноакадемии «Оскар» (единственным исключением стал прошлый год, когда Гильдия продюсеров вручила приз картине «Игра на понижение», а «Оскара» в категории «Лучший фильм» получила лента «В центре внимания»).
Напоминаем, что «Ла-Ла Ленд» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар».
Лауреаты Producers Guild Awards:
Приз имени Дэррила Занука лучшему продюсеру полнометражного игрового фильма:
«Ла-Ла Ленд»
продюсеры: Фред Бергер, Джордан Хоровиц, Марк Платт
Также номинировались:
«Прибытие»
продюсеры: Дэн Ливайн, Шон Леви, Аарон Райдер, Дэвид Линд
«Дэдпул»
продюсеры: Саймон Кинберг, Райан Рейнольдс, Лорен Шулер Доннер
«Ограды»
продюсеры: Скотт Рудин, Дэнзел Вашингтон, Тодд Блэк
«По соображениям совести»
продюсеры: Билл Механик, Дэвид Пермут
«Любой ценой»
продюсеры: Карла Хакен, Джули Йорн
«Скрытые фигуры»
продюсеры: Донна Джильотти, Питер Чернин, Дженно Топпинг, Фаррелл Уильямс, Тед Мелфи
«Лев»
продюсеры: Эмиль Шерман, Эйн Каннинг, Энджи Филдер
«Манчестер у моря»
продюсеры: Мэтт Деймон, Кимберли Стюарт, Крис Мур, Лорен Бек, Кевин Уолш
«Лунный свет»
продюсеры: Адель Романски, Деде Гарднер, Джереми Клейнер
Приз лучшему продюсеру полнометражного анимационного фильма:
«Зверополис»
продюсер: Кларк Спенсер
Также номинировались:
«В поисках Дори»
продюсер: Линдси Коллинз
«Кубо. Легенда о самурае»
продюсеры: Эрианн Сатнер, Трэвис Найт
«Моана»
продюсер: Оснат Шурер
«Тайная жизнь домашних животных»
продюсеры: Кристофер Меледандри, Джанет Хили
Приз лучшему продюсеру полнометражного документального фильма:
«О. Джей: Сделано в Америке»
продюсеры: Эзра Эдельман, Кэролин Уотерлоу
Также номинировались:
«Танцовщик»
продюсер: Габриэлла Тана
«Охотница с орлом»
продюсеры: Стэйси Райсс, Отто Белл
«Анимированная жизнь»
продюсеры: Джули Голдман, Роджер Росс Уильямс
«Башня»
продюсеры: Кит Мэйтленд, Сьюзан Томсон, Меган Гилбрайд