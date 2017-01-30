Гильдия продюсеров выбрала «Ла-Ла Ленд»

29 января 2017 года в Беверли-Хиллс, штат Калифорния, прошла церемония вручения премии Гильдии продюсеров США (Producers Guild Awards). На главную награду претендовали продюсеры таких картин, как «Дэдпул», «Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лев», «Лунный свет», «Любой ценой», «Ограды», «Скрытые фигуры», «Прибытие», «По соображениям совести». Приз имени Дэррила Занука достался мюзиклу «Ла-Ла Ленд».





Премия гильдии продюсеров США вручается ежегодно с 1990-го. Награду считают показателем настроений перед предстоящей церемонией «Оскара». Бюллетени премии PGA обрабатываются по тому же принципу, что и на «Оскаре»: учитывается не то, сколько упоминаний получил фильм в общей сложности, а сколько раз картина оказалась в бюллетене на первом месте. Эта система была введена PGA в 2009 году, и с тех пор в категории «Лучший фильм» ни разу не было расхождения между лауреатами Producers Guild Awards и премии Американской киноакадемии «Оскар» (единственным исключением стал прошлый год, когда Гильдия продюсеров вручила приз картине «Игра на понижение», а «Оскара» в категории «Лучший фильм» получила лента «В центре внимания»).

Напоминаем, что «Ла-Ла Ленд» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар».

Лауреаты Producers Guild Awards:



Приз имени Дэррила Занука лучшему продюсеру полнометражного игрового фильма:

«Ла-Ла Ленд»

продюсеры: Фред Бергер, Джордан Хоровиц, Марк Платт

Также номинировались:

«Прибытие»

продюсеры: Дэн Ливайн, Шон Леви, Аарон Райдер, Дэвид Линд

«Дэдпул»

продюсеры: Саймон Кинберг, Райан Рейнольдс, Лорен Шулер Доннер

«Ограды»

продюсеры: Скотт Рудин, Дэнзел Вашингтон, Тодд Блэк

«По соображениям совести»

продюсеры: Билл Механик, Дэвид Пермут

«Любой ценой»

продюсеры: Карла Хакен, Джули Йорн

«Скрытые фигуры»

продюсеры: Донна Джильотти, Питер Чернин, Дженно Топпинг, Фаррелл Уильямс, Тед Мелфи

«Лев»

продюсеры: Эмиль Шерман, Эйн Каннинг, Энджи Филдер

«Манчестер у моря»

продюсеры: Мэтт Деймон, Кимберли Стюарт, Крис Мур, Лорен Бек, Кевин Уолш

«Лунный свет»

продюсеры: Адель Романски, Деде Гарднер, Джереми Клейнер



Приз лучшему продюсеру полнометражного анимационного фильма:

«Зверополис»

продюсер: Кларк Спенсер

Также номинировались:

«В поисках Дори»

продюсер: Линдси Коллинз

«Кубо. Легенда о самурае»

продюсеры: Эрианн Сатнер, Трэвис Найт

«Моана»

продюсер: Оснат Шурер

«Тайная жизнь домашних животных»

продюсеры: Кристофер Меледандри, Джанет Хили



Приз лучшему продюсеру полнометражного документального фильма:

«О. Джей: Сделано в Америке»

продюсеры: Эзра Эдельман, Кэролин Уотерлоу

Также номинировались:

«Танцовщик»

продюсер: Габриэлла Тана

«Охотница с орлом»

продюсеры: Стэйси Райсс, Отто Белл

«Анимированная жизнь»

продюсеры: Джули Голдман, Роджер Росс Уильямс

«Башня»

продюсеры: Кит Мэйтленд, Сьюзан Томсон, Меган Гилбрайд