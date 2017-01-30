Гильдия актеров наградила Эмму Стоун и Дэнзела Вашингтона

29 января 2017 года в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Гильдии актеров США (Screen Actors Guild Awards). Лучшим актером признан Дэнзел Вашингтон, сыгравший в ленте «Ограды». Лучшей актрисой названа Эмма Стоун, исполнившая главную женскую роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Картина «Скрытые фигуры» победила в номинации «Лучший актерский состав». Также были награждены актеры драматических и комедийных сериалов, а также каскадеры, принимавшие участие в съемках кино и телесериалов.
Приз в номинации «Лучший актерский состав драматического сериала» получил фантастический хоррор «Очень странные дела». За лучший комедийный состав гильдия отметила телесериал «Оранжевый – хит сезона».
Почетный приз за жизненные достижения вручили комедийной актрисе Лили Томлин.
Гильдия киноактеров США включает более 100 тысяч человек. Премия вручается с 1995 года и является одной из самых престижных в мире киноиндустрии. Бронзовыми статуэтками «Актер» награждают актеров и каскадеров за заслуги в области кинематографа.
Лауреаты 23-й ежегодной награды Screen Actors Guild Awards:
Лучший актер:
Дэнзел Вашингтон – «Ограды»
Лучшая актриса:
Эмма Стоун – «Ла-Ла Ленд»
Лучший актер второго плана:
Махершала Али – «Лунный свет»
Лучшая актриса второго плана:
Виола Дэвис – «Ограды»
Лучший актерский ансамбль:
«Скрытые фигуры»
Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале:
«Очень странные дела»
Лучший актер в драматическом сериале:
Джон Литгоу – «Корона»
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Клер Фой – «Корона»
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале:
«Оранжевый – хит сезона»
Лучший актер в комедийном сериале:
Уильям Х. Мэйси – «Бесстыдники»
Лучшая актриса в комедийном сериале:
Джулия Луис-Дрейфус – «Вице-президент»
Лучший актер в ТВ-фильме или мини-сериале сериале:
Брайан Крэнстон – «До самого конца»
Лучшая актриса в ТВ-фильме или мини-сериале сериале:
Сара Полсон – «Американская история преступлений»
Лучшая работа каскадеров в сериале:
«Игра престолов»
Лучшая работа каскадеров полнометражном фильме:
«По соображениям совести»