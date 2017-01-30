Гильдия актеров наградила Эмму Стоун и Дэнзела Вашингтона

29 января 2017 года в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Гильдии актеров США (Screen Actors Guild Awards). Лучшим актером признан Дэнзел Вашингтон, сыгравший в ленте «Ограды». Лучшей актрисой названа Эмма Стоун, исполнившая главную женскую роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Картина «Скрытые фигуры» победила в номинации «Лучший актерский состав». Также были награждены актеры драматических и комедийных сериалов, а также каскадеры, принимавшие участие в съемках кино и телесериалов.





Приз в номинации «Лучший актерский состав драматического сериала» получил фантастический хоррор «Очень странные дела». За лучший комедийный состав гильдия отметила телесериал «Оранжевый – хит сезона».



Почетный приз за жизненные достижения вручили комедийной актрисе Лили Томлин.





Гильдия киноактеров США включает более 100 тысяч человек. Премия вручается с 1995 года и является одной из самых престижных в мире киноиндустрии. Бронзовыми статуэтками «Актер» награждают актеров и каскадеров за заслуги в области кинематографа.





Лауреаты 23-й ежегодной награды Screen Actors Guild Awards:



Лучший актер:

Дэнзел Вашингтон – «Ограды»



Лучшая актриса:

Эмма Стоун – «Ла-Ла Ленд»



Лучший актер второго плана:

Махершала Али – «Лунный свет»



Лучшая актриса второго плана:

Виола Дэвис – «Ограды»



Лучший актерский ансамбль:

«Скрытые фигуры»



Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале:

«Очень странные дела»



Лучший актер в драматическом сериале:

Джон Литгоу – «Корона»



Лучшая актриса в драматическом сериале:

Клер Фой – «Корона»



Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале:

«Оранжевый – хит сезона»



Лучший актер в комедийном сериале:

Уильям Х. Мэйси – «Бесстыдники»



Лучшая актриса в комедийном сериале:

Джулия Луис-Дрейфус – «Вице-президент»



Лучший актер в ТВ-фильме или мини-сериале сериале:

Брайан Крэнстон – «До самого конца»



Лучшая актриса в ТВ-фильме или мини-сериале сериале:

Сара Полсон – «Американская история преступлений»



Лучшая работа каскадеров в сериале:

«Игра престолов»



Лучшая работа каскадеров полнометражном фильме:

«По соображениям совести»