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Гильдия актеров наградила Эмму Стоун и Дэнзела Вашингтона



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30.01.2017 12:51:00

29 января 2017 года в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Гильдии актеров США (Screen Actors Guild Awards). Лучшим актером признан Дэнзел Вашингтон, сыгравший в ленте «Ограды». Лучшей актрисой названа Эмма Стоун, исполнившая главную женскую роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Картина «Скрытые фигуры» победила в номинации «Лучший актерский состав». Также были награждены актеры драматических и комедийных сериалов, а также каскадеры, принимавшие участие в съемках кино и телесериалов.

кадр из фильма Ла-Ла Ленд

Приз в номинации «Лучший актерский состав драматического сериала» получил фантастический хоррор «Очень странные дела». За лучший комедийный состав гильдия отметила телесериал «Оранжевый – хит сезона».

Почетный приз за жизненные достижения вручили комедийной актрисе Лили Томлин.

кадр из фильма Ограды

Гильдия киноактеров США включает более 100 тысяч человек. Премия вручается с 1995 года и является одной из самых престижных в мире киноиндустрии. Бронзовыми статуэтками «Актер» награждают актеров и каскадеров за заслуги в области кинематографа.

кадр из фильма Скрытые фигуры

Лауреаты 23-й ежегодной награды Screen Actors Guild Awards: 

Лучший актер: 
Дэнзел Вашингтон – «Ограды»
  
Лучшая актриса: 
Эмма Стоун – «Ла-Ла Ленд»
  
Лучший актер второго плана: 
Махершала Али – «Лунный свет»
  
Лучшая актриса второго плана: 
Виола Дэвис – «Ограды»

Лучший актерский ансамбль: 
«Скрытые фигуры»

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале:
«Очень странные дела»

Лучший актер в драматическом сериале: 
Джон Литгоу – «Корона» 

Лучшая актриса в драматическом сериале: 
Клер Фой – «Корона»

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале:
«Оранжевый – хит сезона»

Лучший актер в комедийном сериале: 
Уильям Х. Мэйси – «Бесстыдники»

Лучшая актриса в комедийном сериале: 
Джулия Луис-Дрейфус – «Вице-президент»

Лучший актер в ТВ-фильме или мини-сериале сериале: 
Брайан Крэнстон – «До самого конца»

Лучшая актриса в ТВ-фильме или мини-сериале сериале: 
Сара Полсон – «Американская история преступлений»

Лучшая работа каскадеров в сериале:
«Игра престолов»

Лучшая работа каскадеров полнометражном фильме:
«По соображениям совести»




Просмотров: 64   |      
Фильм: «Ла-Ла Ленд»  Фильм: «Лунный свет»  Фильм: «Ограды»  Фильм: «По соображениям совести»  Фильм: «Скрытые фигуры»  

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