«Зверополис» собрал урожай премий «Энни»

4 февраля 2017 года состоялась 44-я ежегодная церемония вручения премии за достижения в области анимации «Энни». Абсолютным триумфатором церемонии стал анимационный хит Disney «Зверополис», завоевавший призы в номинациях «Лучший анимационный фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая раскадровка», «Лучший дизайн персонажей в анимационном фильме». Кроме того, в категории «Лучшая режиссерская работа» награду получили со-режиссёры «Зверополиса» Байрон Ховард и Рич Мур, а Джейсон Бейтман, озвучивший Ника Уайлда в англоязычной версии фильма, был удостоен награды в номинации «Лучшая работа артиста озвучания».





Лучший полнометражный анимационный фильм

«Зверополис», Walt Disney Animation Studios



Лучший полнометражный анимационный независимый фильм

«Красная черепаха», Studio Ghibli, Wild Bunch, Why Not Productions



Лучший короткометражный анимационный фильм

«Песочник», Pixar Animation Studios



Лучшая анимационная телевизионная реклама

Loteria «Night Shift», Passion Pictures Ltd



Лучшая анимационная телевизионная реклама для детей дошкольного возраста

Tumble Leaf «Mighty Mud Movers / Having a Ball», Amazon Studios and Bix Pix Entertainment



Лучшая анимационная телевизионная реклама для детей

Adventure Time «Bad Jubies», Bix Pix Entertainment Cartoon Network Frederator Studios



Лучшая анимационная телевизионная реклама для широкой аудитории

Bob’s Burgers «Glued, Where’s My Bob? », Bento Box Entertainment



Лучший студенческий фильм

«Citipati», Filmakademie Baden-Wuerttemberg



Лучшие анимационные эффекты в полнометражном анимационном фильме

«Моана», Walt Disney Animation Studios



Лучшие анимационные эффекты в полнометражном игровом фильме

«Доктор Стрэндж», Marvel Studios



Анимация персонажей в телевизионном анимационном фильме

DreamWorks Trollhunters «Becoming, Part 1», DreamWorks Animation Television



Анимация персонажей в полнометражном анимационном фильме

«Кубо. Легенда о самурае», LAIKA



Анимация персонажей в полнометражном игровом фильме

«Книга джунглей», Walt Disney Pictures



Анимация персонажей в видеоигре

«Uncharted 4: A Thief’s End», Naughty Dog



Дизайн персонажей в телевизионном анимационном фильме

DreamWorks Trollhunters «Win, Lose or Draal» – DreamWorks Animation Television



Дизайн персонажей в полнометражном анимационном фильме

«Зверополис», Walt Disney Animation Studios



Режиссерская работа в телевизионном анимационном фильме

«Пёрл», Google Spotlight Stories/Evil Eye Pictures



Режиссерская работа в полнометражном анимационном фильме

«Зверополис», Walt Disney Animation Studios



Музыка в телевизионном анимационном фильме

«Пёрл», Google Spotlight Stories/Evil Eye Pictures



Музыка в полнометражном анимационном фильме

«Маленький принц», Netflix и On Animation Studios



Работа художника в телевизионном анимационном фильме

«Пёрл», Google Spotlight Stories/Evil Eye Pictures



Работа художника в полнометражном анимационном фильме

«Кубо. Легенда о самурае», LAIKA



Раскадровка в телевизионном анимационном фильме

DreamWorks Trollhunters «Win, Lose or Draal», DreamWorks Animation Television



Раскадровка в полнометражном анимационном фильме

«Зверополис», Walt Disney Animation Studios



Лучшая работа артиста озвучания в телевизионном анимационном фильме

The Mr. Peabody & Sherman Show «Ponce de León», DreamWorks Animation Television



Лучшая работа артиста озвучания в полнометражном анимационном фильме [два приза]

«Моана», Walt Disney Animation Studios

«Зверополис», Walt Disney Animation Studios



Сценарий телевизионного анимационного фильма

Bob’s Burgers «The Hormone-iums», Bento Box Entertainment



Сценарий полнометражного анимационного фильма

«Зверополис», Walt Disney Animation Studios



Приз Winsor McCay Award – за вклад в развитие искусства анимациии

Дейл Баэр

Кэролин Лиф

Мамору Оши



Приз Ub Iwerks Award – за технический вклад в развитие анимации

Google Spotlight’s Virtual Reality Platform



Награда за особые достижения

«Анимированная жизнь»



Приз June Foray Award – за значительное влияние на искусство и индустрию анимации

Билл и Сью Кройеры



Сертификат за заслуги / Certificate of Merit

Лесли Эзех

Гэри Перковак