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«Зверополис» собрал урожай премий «Энни»



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07.02.2017 13:05:00

4 февраля 2017 года состоялась 44-я ежегодная церемония вручения премии за достижения в области анимации «Энни». Абсолютным триумфатором церемонии стал анимационный хит Disney «Зверополис», завоевавший призы в номинациях «Лучший анимационный фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая раскадровка», «Лучший дизайн персонажей в анимационном фильме». Кроме того, в категории «Лучшая режиссерская работа» награду получили со-режиссёры «Зверополиса» Байрон Ховард и Рич Мур, а Джейсон Бейтман, озвучивший Ника Уайлда в англоязычной версии фильма, был удостоен награды в номинации «Лучшая работа артиста озвучания».

кадр из фильма "Зверополис"

Второе место по числу наград разделили анимационные ленты «Моана» и «Кубо. Легенда о самурае», завоевавшие по две премии «Энни» каждая. Также в числе лауреатов - такие картины, как «Книга джунглей», «Маленький принц» и «Доктор Стрэндж».

Список лауреатов премии «Энни»

Лучший полнометражный анимационный фильм
«Зверополис»,  Walt Disney Animation Studios

Лучший полнометражный анимационный независимый фильм
«Красная черепаха», Studio Ghibli, Wild Bunch, Why Not Productions

Лучший короткометражный анимационный фильм
«Песочник», Pixar Animation Studios

Лучшая анимационная телевизионная реклама
Loteria «Night Shift», Passion Pictures Ltd

Лучшая анимационная телевизионная реклама для детей дошкольного возраста
Tumble Leaf «Mighty Mud Movers / Having a Ball», Amazon Studios and Bix Pix Entertainment

Лучшая анимационная телевизионная реклама для детей
Adventure Time «Bad Jubies», Bix Pix Entertainment Cartoon Network Frederator Studios

Лучшая анимационная телевизионная реклама для широкой аудитории
Bob’s Burgers «Glued, Where’s My Bob? », Bento Box Entertainment

Лучший студенческий фильм
«Citipati», Filmakademie Baden-Wuerttemberg

Лучшие анимационные эффекты в полнометражном анимационном фильме
«Моана»,  Walt Disney Animation Studios

Лучшие анимационные эффекты в полнометражном игровом фильме
«Доктор Стрэндж», Marvel Studios

Анимация персонажей в телевизионном анимационном фильме
DreamWorks Trollhunters «Becoming, Part 1», DreamWorks Animation Television

Анимация персонажей в полнометражном анимационном фильме
«Кубо. Легенда о самурае», LAIKA

Анимация персонажей в полнометражном игровом фильме
«Книга джунглей», Walt Disney Pictures

Анимация персонажей в видеоигре
«Uncharted 4: A Thief’s End», Naughty Dog

Дизайн персонажей в телевизионном анимационном фильме
DreamWorks Trollhunters «Win, Lose or Draal» – DreamWorks Animation Television

Дизайн персонажей в полнометражном анимационном фильме
«Зверополис», Walt Disney Animation Studios

Режиссерская работа в телевизионном анимационном фильме
«Пёрл», Google Spotlight Stories/Evil Eye Pictures

Режиссерская работа в полнометражном анимационном фильме
«Зверополис»,  Walt Disney Animation Studios

Музыка в телевизионном анимационном фильме
«Пёрл», Google Spotlight Stories/Evil Eye Pictures

Музыка в полнометражном анимационном фильме
«Маленький принц», Netflix и On Animation Studios

Работа художника в телевизионном анимационном фильме
«Пёрл», Google Spotlight Stories/Evil Eye Pictures

Работа художника в полнометражном анимационном фильме
«Кубо. Легенда о самурае», LAIKA

Раскадровка в телевизионном анимационном фильме
DreamWorks Trollhunters «Win, Lose or Draal», DreamWorks Animation Television

Раскадровка в полнометражном анимационном фильме
«Зверополис»,  Walt Disney Animation Studios

Лучшая работа артиста озвучания в телевизионном анимационном фильме
The Mr. Peabody & Sherman Show «Ponce de León», DreamWorks Animation Television

Лучшая работа артиста озвучания в полнометражном анимационном фильме [два приза]
«Моана», Walt Disney Animation Studios
«Зверополис», Walt Disney Animation Studios

Сценарий  телевизионного анимационного фильма
Bob’s Burgers «The Hormone-iums», Bento Box Entertainment

Сценарий полнометражного анимационного фильма
«Зверополис»,  Walt Disney Animation Studios

Приз Winsor McCay Award – за вклад в развитие искусства анимациии
Дейл Баэр
Кэролин Лиф
Мамору Оши

Приз Ub Iwerks Award – за технический вклад в развитие анимации
Google Spotlight’s Virtual Reality Platform

Награда за особые достижения
«Анимированная жизнь»

Приз June Foray Award – за значительное влияние на искусство и индустрию анимации
Билл и Сью Кройеры

Сертификат за заслуги / Certificate of Merit
Лесли Эзех
Гэри Перковак




Просмотров: 99   |      
Фильм: «Доктор Стрэндж»  Фильм: «Зверополис»  Фильм: «Книга джунглей»  Фильм: «Кубо. Легенда о самурае»  Фильм: «Маленький принц»  Фильм: «Моана»  

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