«Зверополис» собрал урожай премий «Энни»

4 февраля 2017 года состоялась 44-я ежегодная церемония вручения премии за достижения в области анимации «Энни». Абсолютным триумфатором церемонии стал анимационный хит Disney «Зверополис», завоевавший призы в номинациях «Лучший анимационный фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая раскадровка», «Лучший дизайн персонажей в анимационном фильме». Кроме того, в категории «Лучшая режиссерская работа» награду получили со-режиссёры «Зверополиса» Байрон Ховард и Рич Мур, а Джейсон Бейтман, озвучивший Ника Уайлда в англоязычной версии фильма, был удостоен награды в номинации «Лучшая работа артиста озвучания».
Второе место по числу наград разделили анимационные ленты «Моана» и «Кубо. Легенда о самурае», завоевавшие по две премии «Энни» каждая. Также в числе лауреатов - такие картины, как «Книга джунглей», «Маленький принц» и «Доктор Стрэндж».
Список лауреатов премии «Энни»
Лучший полнометражный анимационный фильм
«Зверополис», Walt Disney Animation Studios
Лучший полнометражный анимационный независимый фильм
«Красная черепаха», Studio Ghibli, Wild Bunch, Why Not Productions
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Песочник», Pixar Animation Studios
Лучшая анимационная телевизионная реклама
Loteria «Night Shift», Passion Pictures Ltd
Лучшая анимационная телевизионная реклама для детей дошкольного возраста
Tumble Leaf «Mighty Mud Movers / Having a Ball», Amazon Studios and Bix Pix Entertainment
Лучшая анимационная телевизионная реклама для детей
Adventure Time «Bad Jubies», Bix Pix Entertainment Cartoon Network Frederator Studios
Лучшая анимационная телевизионная реклама для широкой аудитории
Bob’s Burgers «Glued, Where’s My Bob? », Bento Box Entertainment
Лучший студенческий фильм
«Citipati», Filmakademie Baden-Wuerttemberg
Лучшие анимационные эффекты в полнометражном анимационном фильме
«Моана», Walt Disney Animation Studios
Лучшие анимационные эффекты в полнометражном игровом фильме
«Доктор Стрэндж», Marvel Studios
Анимация персонажей в телевизионном анимационном фильме
DreamWorks Trollhunters «Becoming, Part 1», DreamWorks Animation Television
Анимация персонажей в полнометражном анимационном фильме
«Кубо. Легенда о самурае», LAIKA
Анимация персонажей в полнометражном игровом фильме
«Книга джунглей», Walt Disney Pictures
Анимация персонажей в видеоигре
«Uncharted 4: A Thief’s End», Naughty Dog
Дизайн персонажей в телевизионном анимационном фильме
DreamWorks Trollhunters «Win, Lose or Draal» – DreamWorks Animation Television
Дизайн персонажей в полнометражном анимационном фильме
«Зверополис», Walt Disney Animation Studios
Режиссерская работа в телевизионном анимационном фильме
«Пёрл», Google Spotlight Stories/Evil Eye Pictures
Режиссерская работа в полнометражном анимационном фильме
«Зверополис», Walt Disney Animation Studios
Музыка в телевизионном анимационном фильме
«Пёрл», Google Spotlight Stories/Evil Eye Pictures
Музыка в полнометражном анимационном фильме
«Маленький принц», Netflix и On Animation Studios
Работа художника в телевизионном анимационном фильме
«Пёрл», Google Spotlight Stories/Evil Eye Pictures
Работа художника в полнометражном анимационном фильме
«Кубо. Легенда о самурае», LAIKA
Раскадровка в телевизионном анимационном фильме
DreamWorks Trollhunters «Win, Lose or Draal», DreamWorks Animation Television
Раскадровка в полнометражном анимационном фильме
«Зверополис», Walt Disney Animation Studios
Лучшая работа артиста озвучания в телевизионном анимационном фильме
The Mr. Peabody & Sherman Show «Ponce de León», DreamWorks Animation Television
Лучшая работа артиста озвучания в полнометражном анимационном фильме [два приза]
«Моана», Walt Disney Animation Studios
«Зверополис», Walt Disney Animation Studios
Сценарий телевизионного анимационного фильма
Bob’s Burgers «The Hormone-iums», Bento Box Entertainment
Сценарий полнометражного анимационного фильма
«Зверополис», Walt Disney Animation Studios
Приз Winsor McCay Award – за вклад в развитие искусства анимациии
Дейл Баэр
Кэролин Лиф
Мамору Оши
Приз Ub Iwerks Award – за технический вклад в развитие анимации
Google Spotlight’s Virtual Reality Platform
Награда за особые достижения
«Анимированная жизнь»
Приз June Foray Award – за значительное влияние на искусство и индустрию анимации
Билл и Сью Кройеры
Сертификат за заслуги / Certificate of Merit
Лесли Эзех
Гэри Перковак