Номинанты на «Оскар» исполнят свои песни на церемонии

10 февраля 2017 года продюсеры церемонии вручения 89-й премии «Оскар» Майкл Де Лука и Дженнифер Тодд объявили, что номинанты на премию Американской киноакадемии Лин-Мануэль Миранда, Стинг, Джастин Тимберлэйк и Джон Ледженд примут участие в церемонии вручения этой престижной премии, где каждый из них исполнит песни, представленные в категории «Лучшая оригинальная песня».



«Мы очень рады приветствовать этих всемирно известных музыкантов на церемонии вручения премии «Оскар». Их выступления будут чествовать не только пять неординарных оригинальных песен, но и ту огромную роль, которую музыка играет в кино. Зрители получат невероятные впечатления!», - сказали Де Лука и Тодд.



Аулии Кравалхо и Лин-Мануэль Миранда в этом году номинированы на премию «Оскар» за песню «How Far I’ll Go», написанную для анимационного фильма «Моана». Актер, драматург и композитор, Миранда известен прежде всего как исполнитель главных ролей в Бродвейских мюзиклах «Гамильтон» и «На высоте». За свою карьеру он был удостоен премии «Эмми», трех наград «Тони», двух «Грэмми», а также Пулитцеровской премии. Шестнадцатилетняя Аулии Кравалхо дебютировала в кино, озвучив главную герою в «Моане».



Семнадцатикратный лауреат «Грэмми» Стинг исполнит композицию «The Empty Chair» из фильма «Джим: История Джеймса Фоули», за которую он номинирован в этом году на «Оскар» вместе с трехкратным номинантом на премию Американской киноакадемии Дж. Ральфом. Ранее Стинг также номинировался на «Оскар» трижды.



Джастин Тимберлэйк, еще один номинант на «Оскар» этого года (совместно с Максом Мартином и Карлом Йоханом Шустером), исполнит песню «Can’t Stop The Feeling» из анимационного фильма «Тролли». Тимберлейк является обладателем множества наград, среди которых девять премий «Грэмми» и четыре «Эмми». Его актерские работы включают роли в таких фильмах, как «Социальная сеть» (2010) и «Внутри Льюина Дэвиса» (2013).



Джон Ледженд выступит с композициями «Audition (The Fools Who Dream)» и «City of Stars» из саундтрека к фильму «Ла-Ла Ленд». Певец и автор песен, музыкант и актер, Ледженд получил «Оскар» за песню «Glory» из «Сельмы» (2014). Среди других его наград – 10 премий «Грэмми».



Торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится 26 февраля 2017 года. Награды за выдающиеся достижения в сфере кино за 2016 год будут объявлены в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция пройдет с 19:00 и будет вестись каналом ABC Television Network. Церемонию вручения премии «Оскар» увидят зрители более чем в 225 странах по всему миру.