    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Год кино
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
Фестивали
Премии, конкурсы
Форумы, выставки
Кинорынки
Конференции, круглые столы
База данных по киноиндустрии
Фото




 
 
Подписка
 

Номинанты на «Оскар» исполнят свои песни на церемонии



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

12.02.2017 08:46:00

10 февраля 2017 года продюсеры церемонии вручения 89-й премии «Оскар» Майкл Де Лука и Дженнифер Тодд объявили, что номинанты на премию Американской киноакадемии Лин-Мануэль Миранда, Стинг, Джастин Тимберлэйк и Джон Ледженд примут участие в церемонии вручения этой престижной премии, где каждый из них исполнит песни, представленные в категории «Лучшая оригинальная песня».

«Мы очень рады приветствовать этих всемирно известных музыкантов на церемонии вручения премии «Оскар». Их выступления будут чествовать не только пять неординарных оригинальных песен, но и ту огромную роль, которую музыка играет в кино. Зрители получат невероятные впечатления!», - сказали Де Лука и Тодд.

Аулии Кравалхо и Лин-Мануэль Миранда в этом году номинированы на премию «Оскар» за песню «How Far I’ll Go», написанную для анимационного фильма «Моана». Актер, драматург и композитор, Миранда известен прежде всего как исполнитель главных ролей в Бродвейских мюзиклах «Гамильтон» и «На высоте». За свою карьеру он был удостоен премии «Эмми», трех наград «Тони», двух «Грэмми», а также Пулитцеровской премии. Шестнадцатилетняя Аулии Кравалхо дебютировала в кино, озвучив главную герою в «Моане».

Семнадцатикратный лауреат «Грэмми» Стинг исполнит композицию «The Empty Chair» из фильма «Джим: История Джеймса Фоули», за которую он номинирован в этом году на «Оскар» вместе с трехкратным номинантом на премию Американской киноакадемии Дж. Ральфом. Ранее Стинг также номинировался на «Оскар» трижды.

Джастин Тимберлэйк, еще один номинант на «Оскар» этого года (совместно с Максом Мартином и Карлом Йоханом Шустером), исполнит песню «Can’t Stop The Feeling» из анимационного фильма «Тролли». Тимберлейк является обладателем множества наград, среди которых девять премий «Грэмми» и четыре «Эмми». Его актерские работы включают роли в таких фильмах, как «Социальная сеть» (2010) и «Внутри Льюина Дэвиса» (2013).

Джон Ледженд выступит с композициями «Audition (The Fools Who Dream)» и «City of Stars» из саундтрека к фильму «Ла-Ла Ленд». Певец и автор песен, музыкант и актер, Ледженд получил «Оскар» за песню «Glory» из «Сельмы» (2014). Среди других его наград – 10 премий «Грэмми».

Торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится 26 февраля 2017 года. Награды за выдающиеся достижения в сфере кино за 2016 год будут объявлены в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция пройдет с 19:00 и будет вестись каналом ABC Television Network. Церемонию вручения премии «Оскар» увидят зрители более чем в 225 странах по всему миру.




Просмотров: 81   |      
Фильм: «Ла-Ла Ленд»  Фильм: «Моана»  Фильм: «Тролли»  

Все новости о фильмах

08.02.2017«Книга джунглей» и «Игра престолов» стали лауреатами премии за лучшие визуальные эффекты
07.02.2017«Зверополис» собрал урожай премий «Энни»
07.02.2017Премия Гильдии режиссеров США огласила лауреатов: «Ла-Ла Ленд» снова взял главный приз
06.02.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 3 по 5 февраля 2017 года: «Сплит» не пропустил «Звонки»
30.01.2017Гильдия актеров наградила Эмму Стоун и Дэнзела Вашингтона
30.01.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 27 по 29 января 2016 года: «Сплит» не пропустил «Собачью жизнь»
30.01.2017Гильдия продюсеров выбрала «Ла-Ла Ленд»
26.01.2017Интересные факты о номинантах на «Оскар» 2017
24.01.2017Номинанты на 89-ую премию «Оскар»: Фаворитом стал «Ла-Ла Ленд»
23.01.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 20 по 22 января 2017 года: Джеймс Макэвой опередил Вина Дизеля

Все статьи по теме премия "Оскар"

09.02.2017Гленн Уайсс сделает из церемонии вручения «Оскаров» «динамичное и захватывающее зрелище»
02.02.2017Лауреаты «Оскара» вернутся на церемонию как «вручанты»
26.01.2017Интересные факты о номинантах на «Оскар» 2017
24.01.2017Номинанты на 89-ую премию «Оскар»: Фаворитом стал «Ла-Ла Ленд»
20.01.2017Фрэнсис Форд Коппола стал поставщиком вин для церемонии вручения премии «Оскар»

Фоторепортажи по теме премия "Оскар"

88-ая премия «Оскар»: Лауреаты, номинанты и гости церемонии88 премия "Оскар": Подготовка к церемонии87 церемония вручения премии "Оскар" (по итогам 2014 года): Лауреаты

  Премии
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006