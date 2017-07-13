    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
Фестивали
Премии, конкурсы
Форумы, выставки
Кинорынки
Конференции, круглые столы
База данных по киноиндустрии
Фото

Стратегическая сессия «Форсайт-Кино» приглашает к участию



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

13.07.2017 10:21:00

18 сентября 2017 года, 9:00-20:00, за день до Кино Экспо -2017 в Санкт-Петербурге пройдет стратегическая сессия «Форсайт-Кино», организованная компанией Невафильм. Цель инициативы «Форсайт-Кино» – объединить представителей экспертного и академического сообществ, органов государственной власти и бизнеса в поиске оптимальных стратегий взаимодействия и совместно разработать образ желаемого будущего киносообщества. Интернет-портал «ПрофиСинема» выступает партнером мероприятия.

Работа будет проходить по трем направлениям:
• Творчество – новый подход к созданию кинофильмов, возможности совместной деятельности в рамках творческого процесса;
• Технология – процесс кинопроизводства, новые способы и технические возможности;
• Дистрибуция – традиционные и новые формы дистрибуции, взаимодействия в области кинотеатрального, телевизионного и онлайн-кинопроката, смежные бизнесы, связанные с взаимодействием с непосредственным зрителем.

Участники обсудят реальное положение дел в киноиндустрии с различным творческим, технологическим и социальным фокусом, определят приоритеты развития отрасли, а также приоритеты государственной политики до 2025 года, сформулируют цели и поставят задачи по достижению потенциального будущего совместными усилиями.
Итогом сессии станет дорожная карта развития аудиовизуальной сферы, которая будет верифицирована индустрией и адресована федеральным органами исполнительной власти.

К участию приглашаются эксперты из всех сфер аудиовизуальной индустрии, готовые активно обсуждать тренды и развитие, делиться опытом и конструировать будущее.

Регистрация участников сессии открыта на сайте организаторов www.kino2025.ru.

Заявки будут приниматься до 18 августа.

Результаты стратегической сессии «Форсайт-Кино» будут опубликованы на сайте мероприятия и портале «ПрофиСинема».




Просмотров: 147   |      



Все статьи по теме кинобизнес

13.07.2017Минкульт отклонил больше сотни заявок неигровых фильмов
13.07.2017Тарантино готовит фильм о преступлениях Чарльза Мэнсона
12.07.2017Художник-декоратор «Звездных войн» возглавил жюри ростовского фестиваля BRIDGE of ARTS
12.07.2017Марат Ганиев: «Я уверен, что в будущем российская анимация будет прирастать регионами»
11.07.2017Итоги уикенда с 6 по 9 июля 2017: Весь бокс-офис в паутине

Все статьи по теме форум и выставка "Кино Экспо"

25.09.2016Кино Экспо 2016: Фоторепортаж с работы форума и выставки
24.09.2016WDSSPR на Кино Экспо 2016: Ставка на крупные франшизы и знаковое российское кино
24.09.2016Кино Экспо 2016 выводит на ринг обсуждение тенденций рынка российского кинопоказа
23.09.201620th Century Fox Russia на «Кино Экспо»: блогеры и новогоднее обращение Деда Мороза
22.09.2016Кино Экспо 2016: Как прокатать кино в Китае

Фоторепортажи по теме форум и выставка "Кино Экспо"

Кино Экспо 2013Кино Экспо 2009Кино Экспо 2014: Стенды

  
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006