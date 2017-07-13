Стратегическая сессия «Форсайт-Кино» приглашает к участию

18 сентября 2017 года, 9:00-20:00, за день до Кино Экспо -2017 в Санкт-Петербурге пройдет стратегическая сессия «Форсайт-Кино», организованная компанией Невафильм. Цель инициативы «Форсайт-Кино» – объединить представителей экспертного и академического сообществ, органов государственной власти и бизнеса в поиске оптимальных стратегий взаимодействия и совместно разработать образ желаемого будущего киносообщества. Интернет-портал «ПрофиСинема» выступает партнером мероприятия.



Работа будет проходить по трем направлениям:

• Творчество – новый подход к созданию кинофильмов, возможности совместной деятельности в рамках творческого процесса;

• Технология – процесс кинопроизводства, новые способы и технические возможности;

• Дистрибуция – традиционные и новые формы дистрибуции, взаимодействия в области кинотеатрального, телевизионного и онлайн-кинопроката, смежные бизнесы, связанные с взаимодействием с непосредственным зрителем.



Участники обсудят реальное положение дел в киноиндустрии с различным творческим, технологическим и социальным фокусом, определят приоритеты развития отрасли, а также приоритеты государственной политики до 2025 года, сформулируют цели и поставят задачи по достижению потенциального будущего совместными усилиями.

Итогом сессии станет дорожная карта развития аудиовизуальной сферы, которая будет верифицирована индустрией и адресована федеральным органами исполнительной власти.



К участию приглашаются эксперты из всех сфер аудиовизуальной индустрии, готовые активно обсуждать тренды и развитие, делиться опытом и конструировать будущее.



Регистрация участников сессии открыта на сайте организаторов www.kino2025.ru.

Заявки будут приниматься до 18 августа.



Результаты стратегической сессии «Форсайт-Кино» будут опубликованы на сайте мероприятия и портале «ПрофиСинема».