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Майор из России «прогремел» в Калифорнии



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25.07.2017 18:12:00

21 июля 2017 года в рамках крупнейшего фестиваля популярной культуры San Diego Comic-Con International 2017 состоялся показ российского короткометражного фильма «Майор Гром». Скрининг завершился сессией вопросов и ответов, на которой все желающие смогли пообщаться с создателями картины. В мероприятии приняли участие основатель издательства BUBBLE Артём Габрелянов (компания уже третий год подряд представляет Россию на фестивале в Сан-Диего), главный редактор Роман Котков, художник Наталья Заидова и глава киностудии Владимир Беседин. 

San Diego Comic-Con International 2017, показ российского короткометражного фильма Майор Гром

Режиссер Владимир Беседин сообщил, что в данный момент работает над сценарием полнометражного фильма «Майор Гром. Чумной Доктор», а продюсер Артём Габрелянов объявил о большом интересе к проекту со стороны нескольких зарубежных киностудий. Он подчеркнул, что на данный момент ведутся переговоры с рядом зарубежных компаний, а также открыт вопрос о привлечении зарубежных актеров. 

Короткометражный фильм «Майор Гром» впервые был показан на Берлинском международном кинофестивале 11 февраля 2017 года. Российская премьера состоялась 19 февраля 2017 года на портале Life.ru. В центре сюжета лежит история об опытном следователе из Санкт-Петербурга Игоре Громе, по воле случая ставшем свидетелем ограбления банка. Невзирая на возможную опасность, Гром решает остановить преступников в одиночку. 

При съемках фильма была была задействована технология круговой съемки 360 градусов. Картина с бюджетом в один миллион долларов собрала на канале YouTube более 6 млн. просмотров.




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