Фильмы из Кыргызстана и Бутана – в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля

20 декабря 2016 года организаторы 67-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (9-19 февраля 2017 года) обнародовали часть программы киносмотра – стали известны 11 картин секции «Панорама», среди которых фильм «Кентавр» - копродукция Кыргызстана, Франции, Германии, Нидерландов и Японии, а также дебют в полном метре Дечена Родера – режиссера из Бутана, чья короткометражная лента участвовала в Берлинале 2015.



Главный герой «Кентавра» - тихий и скромный мужчина, но все его зовут Кентавром. Он считает кыргызов потомками мифических созданий и уверен, что Небо наказало его всесильный народ за то, что тот забыл о своем предназначении. Кентавр уверен, что стоит найти настоящего скакуна и пронестись ночью по степи с молитвой о прощении за деяния своих предков, как проклятие будет отменено. Тогда кыргызы вновь станут всесильными и благородными. Продвижением картины на Берлинале и дальнейшим мировым прокатом займется дистрибьюторская компания The Match Factory.



Бутанский фильм «Honeygiver Among the Dogs» - это настоящий буддийский фильм-нуар. Это очень атмосферное кино, лавирующее между напряжением и спокойствием, верой и нравственностью.



В подборке фильмов, включенных в «Панораму» на сегодняшний день, уже можно отметить две лидирующих темы: свежий исторически рефлексивный подход к истории чернокожего населения Северной Америки, Южной Америки и Африки («I Am Not Your Negro», «Vazante», «The Wound»), и «Европа Европа», которая исследует, как прогрессивные силы могут лучше защитить себя в современных условиях («Política, manual de instrucciones», «Combat au bout de la nuit»).



В программу «Панорама» традиционно отбираются новые независимые и авторские фильмы, которые поднимают противоречивые темы или имеют нетрадиционный эстетический стиль. Как правило, эти ленты вызывают большой резонанс в киносообществе и активно обсуждаются.



Первые фильмы секции «Панорама»:



Vazante

Бразилия / Португалия

режиссер Даниэла Томас

Мировая премьера



I Am Not Your Negro

Франция / США / Бельгия / Швейцария

режиссер Рауль Пек

Европейская премьера



The Wound

Южная Африка / Германия / Нидерланды / Франция

режиссер Джон Тренгоув

Европейская премьера



Política, manual de instrucciones (Politics, Instructions Manual)

Испания

режиссер Фернандо Леон Де Араноа

Европейская премьера



Combat au bout de la nuit (Fighting Through the Night)

Канада

режиссер Сильван Лесперанс

Международная премьера



Casting JonBenet

США

режиссер Китти Грин

Международная премьера



Honeygiver Among the Dogs

Бутан

режиссер Дечен Родер

Европейская премьера



Кентавр

Кыргызстан / Франция / Германия / Нидерланды

режиссер Актан Арым Кубат

Мировая премьера



Pendular

Бразилия / Аргентина / Франция

режиссер Джулия Мурат

Мировая премьера



Ri Chang Dui Hua (Small Talk)

Тайвань

режиссер Хуи-чен Хуанг

Международная премьера



Untitled

Австрия / Германия

режиссеры Михаэль Главоггер, Моника Вилли

Мировая премьера