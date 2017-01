Sundance 2017: Продажи в самом разгаре

С 19 по 29 января 2017 года в г.Парк Сити штата Юта проходит фестиваль независимого кино «Сандэнс». Несмотря на то, что некоторые эксперты высказывались, что в программе этого года превалируют картины, не обладающие коммерческим потенциалом, уже в первые дни смотра состоялась одна из крупнейших сделок за всю историю фестиваля. Некоторые компании приобрели права на показ картин из программы Сандэнса еще до начала смотра.



Компания Orchard выступит дистрибьютором ленты «The Hero» на территории США и Канады. Картина выйдет в широкий прокат весной 2017 года. Главную роль в драме об актере, чьи дни славы остались позади, исполнил Сэм Эллиотт. Узнав о том, что болен раком, герой решает попытаться загладить свою вину перед семьей.



Content Media Corp. приобрела права на показ на международных территориях документального фильма «Legion of Brothers». Картина посвящена войне в Афганистане. Вскоре она будет представлена на Европейском кинорынке в Берлине.



Компания Neon приобрела североамериканские права на фильм «Ingrid Goes West». В покупке прав на показ ленты также были заинтересованы A24 и Netflix. Фильм является сатирой на цифровую эпоху, и рассказывает о действиях неуравновешенной женщины (Обри Плаза), которая с одержимостью, достойной лучшего применения, преследует медиазвезду Тейлор Слоун (Элизабет Олсен), которая, как считает девушка, живет идеальной жизнью.



Sony Pictures Classics приобрела мировые права на показ религиозной драмы «Novitiate». Сумма сделки не разглашается. Картина, являющаяся режиссерским дебютом Мэгги Беттс, получила хвалебные рецензии.



Кроме того, еще до старта Сандэнса компания приобрела права на показ еще одного фильма из программы смотра – «Позови меня своим именем» / «Call Me By Your Name», копродукции Италии, Франциия, США и Бразилии. Это история внезапного романа, возникшего между подростком и летним гостем, посетившим особняк его родителей на итальянской Ривьере. Одну из главных ролей в фильме исполнил Арми Хаммер.



Amazon Studios выступит дистрибьютором комедии «The Big Sick». Фильм был продан за $12 млн. Это одна из крупнейших сделок в истории Сандэнса. Лента рассказывает о пакистано-американском комике (Кумэйл Нанджиани), чьи отношения с девушкой (Зои Казан) никак не наладятся из-за культурных различий и проблем со здоровьем.



Картина вызвала интерес у ряда дистрибьюторов, среди них Sony, Focus Features и Netflix. Комедия, после премьеры в рамках Сандэнса удостоившаяся восторженных отзывов прессы, является одним из самых коммерческих фильмов на нынешнем фестивале.



Netflix приобрела международные права на документальные ленты «Casting Jon Benet» и «Chasing Coral», а совместно с Momentum Pictures – североамериканские права на комедию «Fun Mom Dinner», главные роли в которой исполнили Тони Коллетт, Молли Шеннон, Адам Скотт и Адам Левин. По заявлениям инсайдеров, сумма последней сделки составила $5 млн.