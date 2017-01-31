Педро Альмодовар возглавит жюри 70-го Каннского кинофестиваля

31 января 2017 года было объявлено, что председателем судейской коллегии 70-го Каннского международного кинофестиваля / Festival de Cannes (17-28 мая) станет испанский режиссер, кинопродюсер, сценарист и писатель Педро Альмодовар. Известие об этом было опубликовано в официальном аккаунте Каннского киносмотра в Instagram . Любопытно, что это будет первый раз, когда жюри этого престижного киносмотра возглавит испанский кинематографист.





«Я очень счастлив отметить 70-летие Каннского фестиваля на этом почетном посту. Я признателен, польщен и взволнован. Быть председателем жюри – это очень большая ответственность, и я надеюсь быть на высоте. Я могу заверить вас в том, что посвящу всего себя этому делу, которое одновременно является и удовольствием, и большой честью», - прокомментировал свое назначение Альмодовар.



Альмодовар является обладателем двух премий «Оскар» (1999 – Лучший фильм на иностранном языке, 2003 – Лучший сценарий), двух «Золотых глобусов» (1999 – Лучший фильм на иностранном языке, 2003 – Лучший фильм на иностранном языке), двух наград Каннского кинофестиваля (1999 – Лучший режиссёр, 2006 – Лучший сценарий) и четырех премий «Гойя» (1988 – Лучший фильм и Лучший оригинальный сценарий, 1999 – Лучший фильм и Лучший режиссер).



Мировое признание Альмодовару принесла эксцентрическая комедия «Женщины на грани нервного срыва». Она получила около пятидесяти национальных премий, первый Европейский приз «Феликс» и номинировалась на «Оскар». С фильма «Всё о моей матери» (1999), получившего десятки национальных премий и «Оскар» за лучшую ленту на иностранном языке, начался для Альмодовара второй период расцвета. Все четыре фильма, вышедшие в 1999-2006 годах, были признаны мировой кинопрессой шедеврами. Последней на данный момент режиссерской работой мастера является драма «Джульетта» (2016).