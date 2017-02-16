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Берлинале 2017: Лучшие моменты фестиваля



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16.02.2017 17:49:00

С 9 по 19 февраля 2016 года в столице Германии проходит 67-й Берлинский международный кинофестиваль / 67 Berlin International Film Festival. В течение десяти дней жюри, участники, гости и зрители смотрят новые фильмы из конкурсных и параллельных программ смотра, принимают участие в мастер-классах и пресс-конференциях, веселятся на вечеринках, и так далее. 

Смотрите подборку самых ярких интересных моментов с событий Берлинале 2017 по версии портала ПрофиСинема (раздел будет пополняться до окончания фестиваля):

 
67-й Берлинский международный кинофестиваль

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль
 
67-й Берлинский международный кинофестиваль, съемочная группа фильма На игле 2

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, режиссер Дэнни Бойл

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, актеры Эван Бреммер и Джонни Ли Миллер
 
67-й Берлинский международный кинофестиваль, актер Эван Бреммер

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма На игле 2, актеры и режиссер Дэнни Бойл

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Ужин, актриса Ребекка Холл
 
67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Ужин, актриса Лора Линни

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Ужин, актер Ричард Гир

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Последний портрет, съемочная группа ленты
 
67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Последний портрет, директор Берлинале Дитер Косслик

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Последний портрет, режиссер Стенли Туччи

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Зимняя мышь, съемочная группа ленты

     


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