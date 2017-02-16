Берлинале 2017: Лучшие моменты фестиваля

С 9 по 19 февраля 2016 года в столице Германии проходит 67-й Берлинский международный кинофестиваль / 67 Berlin International Film Festival. В течение десяти дней жюри, участники, гости и зрители смотрят новые фильмы из конкурсных и параллельных программ смотра, принимают участие в мастер-классах и пресс-конференциях, веселятся на вечеринках, и так далее.
Смотрите подборку самых ярких интересных моментов с событий Берлинале 2017 по версии портала ПрофиСинема (раздел будет пополняться до окончания фестиваля):
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67-й Берлинский международный кинофестиваль
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67-й Берлинский международный кинофестиваль
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67-й Берлинский международный кинофестиваль
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, съемочная группа фильма На игле 2
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, режиссер Дэнни Бойл
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, актеры Эван Бреммер и Джонни Ли Миллер
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, актер Эван Бреммер
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма На игле 2, актеры и режиссер Дэнни Бойл
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Ужин, актриса Ребекка Холл
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Ужин, актриса Лора Линни
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Ужин, актер Ричард Гир
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Последний портрет, съемочная группа ленты
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Последний портрет, директор Берлинале Дитер Косслик
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, премьера фильма Последний портрет, режиссер Стенли Туччи
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67-й Берлинский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Зимняя мышь, съемочная группа ленты
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