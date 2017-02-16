Берлинале 2017: Лучшие моменты фестиваля

С 9 по 19 февраля 2016 года в столице Германии проходит 67-й Берлинский международный кинофестиваль / 67 Berlin International Film Festival. В течение десяти дней жюри, участники, гости и зрители смотрят новые фильмы из конкурсных и параллельных программ смотра, принимают участие в мастер-классах и пресс-конференциях, веселятся на вечеринках, и так далее.

Смотрите подборку самых ярких интересных моментов с событий Берлинале 2017 по версии портала ПрофиСинема (раздел будет пополняться до окончания фестиваля):