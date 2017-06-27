На «Лучезарном Ангеле» отметят лучший сценарий

С 28 октября по 6 ноября 2017 года в Москве по традиции пройдет XIV Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел». В рамках смотра состоится конкурс сценариев игровых полнометражных фильмов. В нем могут принять участие сценарии без ограничения срока давности, по которым не были поставлены фильмы, и которые не были запущены в производство до подведения итогов конкурса. На конкурс принимается только один сценарий одного автора.



Организаторы смотра гарантируют, что не будет использовать и (или) передавать сценарии третьим лицам без письменного согласия правообладателя. Прием заявок завершится 31 июля. Призовой фонд конкурса – 500 тысяч рублей.



Для участия в конкурсе сценариев необходимо предоставить следующие документы на русском языке:

сценарий − не более 50 страниц, представляется обязательно и в электронном, и в бумажном виде, шрифт: Times New Roman, кегль: 12, межстрочный интервал: 1,5, поля: обычные;

синопсис – не более 1 страницы;

анкета-заявка;

фото сценариста 1–2 шт. (в формате jpg, не менее 500 Кб).



Среди целей кинофестиваля «Лучезарный Ангел» - приобщение подрастающего поколения России к духовному и нравственному наследию Отечества; возрождение духовно-нравственного детского, юношеского и семейного кинематографа; способствование творческому сотрудничеству кинематографистов и духовных лиц; инициирование и поддержка процесса создания, производства и кинопроката духовного и нравственного кино; оказание поддержки в продвижении духовно-нравственных фильмов путем организации конкурса, выделения и награждения лучших.



Подробная информация на официальном сайте .

