Итоги 39 ММКФ: Золотой Георгий уехал в Китай к «Хохлатому ибису»

Сегодня, 29 июня 2017 года в театре «Россия» состоялась торжественная церемония закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля, на которой были подведены итоги смотра. Прежде, чем назвать имена лауреатов, президент кинофорума Никита Михалков озвучил ключевые цифры ММКФ. В этом году в основных секциях приняли участие 247 картин, в рамках Российских программ были показаны 123 ленты. В общей сложности на фестивале показали 406 полнометражных и 74 короткометражных фильмов. Всего прошло 443 сеанса, их посетили 33 тысячи человек. Было аккредитовано 2233 представителей СМИ и 5836 гостей и участников, из них 281 иностранец (всего - 8069 человек).





Сама церемония началась с награждения победителей приза мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве», в шорт-лист которого вошли девять картин: «Pro любовь» (2015), «Ближе, чем кажется» (2016), «Духless» (2012), «Духless 2» (2015), «Коллектор» (2016), «Тряпичный союз» (2015), «Хардкор» (2016), «Хороший мальчик» (2016), «14+» (2015). Об учреждении награды в прошлом году на ММКФ объявил мэр города Москвы Сергей Собянин, обещав, что через год будут объявлены лауреаты, между которыми будет распределен призовой фонд в размере 100 миллионов рублей. Однако присутствовать лично на закрытии ММКФ глава столицы не смог, поэтому победителей огласили его заместитель Леонид Печатников и президент ММКФ Никита Михалков. Первое место (и 50 миллионов рублей) получила картина Анны Меликян «Pro любовь». Вторую премию (и 30 миллионов рублей) дали ленте Андрея Зайцева «14+». Третья награда (и 20 миллионов рублей) ушла дилогии Романа Прыгунова, в которую вошли «Духless» и «Духless 2».





Что касается основного конкурса смотра, обладателем главного приза стала китайская картина «Хохлатый ибис» режиссера Цяо Ляна. Получая приз, он произнес благодарственную речь, после чего отметил важность затронутой в его работе темы: «Я очень надеюсь, что в Китае всерьез задумаются об экологии. Мы сделали все возможное, чтобы общество обратило внимание на эту проблему - для этого наша команда и сняла фильм». Затем он посмотрел на часы и сказал, что по пекинскому времени уже наступило 30 июня, а значит, настал день рождения его матери, и он посвящает этот приз именно ей.

Лучшим режиссером был признан Фикрет Рейхан, поставивший конкурсную ленту «Желтая жара». Сам обладатель награды был краток: «Я очень удивлен и невероятно счастлив. Это огромная честь - получить такой важный приз. Хочется отметить, что это общая заслуга съемочной команды, работавшей над фильмом».





Специального приза жюри удостоилась картина «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Приз получала за режиссера актриса Светлана Немоляева, которая в очередной раз отметила, под каким сильным впечатлением она осталась от работы с Хамдамовым: «Я могу говорить только за себя, поскольку не представляю, что сказал бы Рустам, находясь на этой сцене. Так вот, произнося слова от своего собственного имени, я хочу отметить, что я невероятно счастлива и бесконечно благодарна режиссеру за этот опыт. Сняться в этом фильме для меня подарок судьбы».

Приз за лучшую мужскую роль ушел Сону Хёнчу, сыгравшему в фильме «Обыкновенный человек». Сам артист не смог присутствовать на церемонии, поэтому награду вручили режиссёру Киму Понхану. «Я снимал этот фильм 10 лет. Самым сложным было выбрать тех артистов, которые смогут реализовать мой замысел. Было непросто, им пришлось пережить множество трудностей вместе со мной», - рассказал Понхан.

Исполнительница главной роли в немецко-австрийском фильме «Лучший из миров» Верена Альтенбергер тоже не смогла приехать в Москву, и от ее имени приз получил представитель посольства Австрии.





Специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского» вручили итальянскому актеру и режиссеру Микеле Плачидо, который произнес, пожалуй, самую длинную и пафосную речь вечера: «Мне особенно приятно получить приз имени Константина Станиславского. Я чту память этого удивительного человека, и вчера мне удалось посетить его дом-музей. Он был не только моим учителем, но и учителем всех талантливых актеров мира. Поэтому лично для меня эта премия важнее, чем «Оскар». Весь мир оборачивается на американцев. Но почему мы должны это делать? Я выбираю иной путь и оборачиваюсь на Россию – именно эта страна подарила миру таких великих писателей, как Толстой, Достоевский, Чехов, Пастернак, которые повлияли на мировоззрение миллионов людей по всему миру, и я – не исключение. Мне даже немного стыдно стоять на этой сцене, потому что вчера США и Европа договорились о том, чтобы продлить санкции против России еще на полгода, а мне вручают этот приз. Я чувствую себя сегодня гражданином России». Закрывавший церемонию президент смотра Никита Михалков на это ответил: «На любые санкции мы ответим творчеством».



39 Московский международный кинофестиваль объявляется закрытым, однако через год смотр вновь поприветствует кинематографистов и всех любителей кино.