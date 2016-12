Рейтинг российских короткометражных фильмов 2016: Кто стал лучшим?

21 декабря 2016 году в России прошел Международный День короткометражного кино. специально к этой дате Молодежный центр Союза кинематографистов России разработал « Рейтинг российских короткометражных фильмов 2016 года ». Для подсчета Правлением Молодежного центра Союза кинематографистов России был разработан « Классификатор », который учитывал участие и победы в российских и международных кинофестивалях, кинопремиях, кино- и телепрокат для короткометражных фильмов в 2016-м году.



Наибольшее количество баллов получили лауреаты ведущих отечественных кинофестивалей - «Кинотавр», «Короче», «Движение», «Окно в Европу», а также участники международных кинофестивалей, аккредитованных FIAPF. При классификации фестивалей акцент делался на узнаваемость киносмотра в медиа-среде, качество программы и состав жюри, количество участников и т.д.



Уходящий год ознаменовался важным событием для короткометражного кино. Впервые премия «Золотой Орел» будет вручена автору короткометражного фильма. Экспертный совет Национальной Академии кинематографических наук и искусств России отобрал 31 картину, вошедшую в лонг-лист. Причем, все эти фильмы вошли в топ-10 рейтинга Молодежного центра.



Стоит отметить, что в этом году впервые конкурс короткометражного кино был проведен на известных российских кинофестивалях как «Дух огня», «Амурская осень», «Улыбнись, Россия».



Высокий балл в рейтинге получили картины, участвовавшие в течении года в кинопрокате (в рамках альманахов «Короче», «Кинотавр. Shorts», «Ближе, чем кажется» и «Побег за мечтой»), показанные на федеральном канале (в этом году был показ сборника, составленного из альманахов «Новые русские-1 и 2» на ТНТ), а также участвовавшие в проекте «День короткометражного кино». По мнению Молодежного центра СК РФ, широкий прокат короткометражных фильмов (как коммерческий, так и некоммерческий) - это важный фактор для развития индустрии короткого метра, и подобные показы необходимо всячески поддерживать и поощрять.



Для подсчета Рейтинга было проанализировано более 200 международных и российских кинофестивалей, по данным на 28 декабря 2016 года в список вошли 175 российских картин.



Лидером Рейтинга 2016-го года стала картина Кирилла Васильева «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». В течение года картина становилась обладателем главного приза фестиваля «Короче», Диплома Гильдии киноведов и кинокритиков на «Кинотавре», лауреатом фестивалей «Будем жить!», «Коник», «Кинопроба», «Улыбнись Россия», «Золотой Феникс», а также участником программы Madurai Film Festival. Вдобавок к этому, картина вышла в прокат в рамках альманаха «Кинотавр. Shorts».



2-е место завоевал фильм Натали Назаровой «Светлячок». Триумфальное фестивальное шествие картины началось в конце апреля на Национальном фестивале дебютов «Движение» в Омске, где она была награждена главным призом в конкурсе короткометражного кино, призом Губернатора Омской области и призом за лучшую женскую роль. После этого картина вошла в международную программу фестиваля «Послание к Человеку», завоевала главный приз в конкурсе короткого метра на «Киношоке» и 3-е место на «Лучезарном Ангеле», стала лучшим авторским фильмом на фестивале «Будем жить!». Съемки фильма проходили в Карелии, а деньги на поездку и на организацию съемок были найдены с помощью краудфандинга.



Лауреат «Кинотавра», картина уфимского режиссера Вадима Валиуллина «Кредит» заняла 3-е место в фестивальном рейтинге. Помимо главного приза на ведущем российском фестивале, фильм был отмечен призом за лучший сценарий на фестивале «Короче», вошел в конкурсную программу фестиваля в Коттбусе и вошел в прокатный альманах «Кинотавр. Shorts». Проект принимал участие в Башкирском питчинге дебютантов, где занял 3-е место и получил сертификат от киностудии «Башкортостан».



Лучшая картина на фестивале «Святая Анна» - фильм «Забытое» Александра Королева занял 4-е место. В 2016-м году Фильм стал лауреатом фестивалей «Арткино», «Будем жить!», «Bridge of The Arts», «Амурская осень», а также Красноярского международного фестиваля. Герой картины – глухой режиссер театра, который планирует уйти от жены к молодой любовнице.



5-е место заняла новая картина Кирилла Плетнева «Мама». Свое фестивальное путешествие лента начала с Ростовского фестиваля «Bridge of The Arts», где ей был вручен приз за лучшую режиссуру, после чего становилась лауреатом Казанского кинофестиваля, фестиваля «Сталкер» и Национальной премии «Страна». Кроме того, фильм стал участником конкурсной программы международного фестиваля «Евразия». Главные роли в картине сыграли известные актеры- Светлана Ходченкова и Валерий Баринов.



6-е место по количеству баллов завоевала «черная» комедия Алексея Наумова «На дачу». Фильм получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков на «Кинотавре», вошел в конкурсную программу фестиваля «Короче», принял участие в Российской программе ММКФ и вошел в альманах «Кинотавра».



Драма о женщинах, принимающих решение- рожать или не рожать, картина Елены Пискаревой «Живи» - обладатель 7-й строки рейтинга. В течении года фильм становился лауреатом фестивалей «Арткино», «Сталкер», «Будем жить!», «Коник», Шукшинского фестиваля.



Лауреат фестивалей «Сталкер», ВГИК, «Святая Анна», «Коник» - фильм Дмитрия Гайтяна «Москва. Мама. Монреаль» расположился на 8-й строке рейтинга.



В этом году российская картина Константина Фама «Брут» вошла в «длинный» список претендентов на «Оскар», но, к сожалению, уже выбыла из гонки за престижную награду. Тем не менее, номинация на «Оскар», а также участие в программе ММКФ и в «Неделе Российского кино в Лос-Анжелесе» позволило картине занять 9-е место.



Лауреат «Кинотавра» и фестиваля «Коник», картина, вошедшая в конкурсную программу фестиваля в Сан-Себастьяне – «Мария» Григорий Коломейцева завоевала 10-е место в рейтинге.



Многие из лидеров Рейтинга приняли участие в программе акции «День короткометражного кино», в рамках которой прошли показы отечественных короткометражных фильмов в 51 городе и населенном пункте России.



Рейтинг будет регулярно обновляться и дополняться и в будущем, а его промежуточные итоги будут публиковаться на официальном сайте Молодежного центра СК РФ и других информационных ресурсах.