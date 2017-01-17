Появится ли Лея Органа в продолжении «Звездных войн»?

По сообщениям иностранной прессы, руководство кинокомпании Lucasfilm выступило с заявлением, прокомментировав слухи о том, что во время съемок следующих частей киноэпопеи «Звездные войны» исполнявшую роль принцессы Леи Органы актрису Кэрри Фишер планируется заменить компьютерной моделью. Слухи начали активно распространяться после выхода на экраны фильма «Изгой-один», где появляются сразу несколько персонажей, воссозданных с помощью графики.



«Обычно мы не реагируем на домыслы фанатов и прессы, но есть слухи, которые нам хотелось бы прокомментировать. Мы хотим заверить всех поклонников в том, что Lucasfilm не планирует при помощи цифровых технологий воссоздавать образ Кэрри Фишер в роли генерала Леи Органы», - говорится в пресс-релизе.



Пока неизвестно, что будет с персонажем Фишер в девятом эпизоде, съемки которого начнутся в следующем году, а релиз намечен на 2019 год. Как уже сообщалось ранее, все сцены с Фишер для восьмого эпизода уже были отсняты, поэтому ее персонаж точно можно будет увидеть в ленте. Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм «Звёздные Войны: Пробуждение силы».



Кэрри Фишер, сыгравшая в киноэпопее «Звездные войны» принцессу Лею, скончалась 27 декабря в больнице Лос-Анджелеса на 61-м году жизни. 24 декабря Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили актрису в медицинский центр им. Рейгана после приземления. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако Фишер так и не пришла в сознание после госпитализации. На следующий день после смерти актрисы скончалась ее 84-летняя мать - актриса и певица Дебби Рейнольдс. Прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, которые находятся по соседству друг от друга. Почтить память Фишер и Рейнольдс пришли 125 человек.

