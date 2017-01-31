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Новый тизер сериала «Охота на дьявола»: Сергей Безруков спасает мир



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31.01.2017 13:48:00

Весной 2017 года на канале НТВ состоится премьера шпионского детектива «Охота на дьявола». Главную роль в 16-серийном проекте исполнил народный артист России Сергей Безруков («Бригада», «Адмиралъ», «Каникулы строгого режима»). В актерский состав также вошли Евгений Стычкин, Илья Любимов, Наташа Швец и другие актеры. В основу истории легло реальное научное открытие российского физика Михаила Филиппова, которое он совершил в начале XIX века. Учёный исследовал электромагнитные волны и проводил опыты по передаче энергии взрыва на расстоянии. Это явление получило название гипотетический луч Филиппова. Новый сериал НТВ «Охота на дьявола» покажет, чем могла бы обернуться для человечества Вторая мировая война, если бы разработки Филиппова не были уничтожены. 

По сюжету за секретным оружием охотятся разведчики из Германии, СССР, Японии и Великобритании. Противостоять им будет Макс Ливиус (Сергей Безруков), бывший русский офицер, освоивший в мирное время профессию кинорежиссера. Ему помогут агент НКВД и по совместительству любимая девушка Аня (Мария Луговая), а также сотрудник британской разведки и преданный друг Фил Килби (Артем Ткаченко).

Съёмки проходили в разных точках Москвы, где специально для проекта возвели декоративные комплексы, воссоздающие городскую среду Западной Европы 1930-х годов с подлинными интерьерами, ретро-автомобилями и детально воспроизведенными репликами костюмов. 

Смотрите новый тизер сериала.




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