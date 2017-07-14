Борис Машковцев назначен директором киностудии «Союзмультфильм»

14 июля 2017 года в Минкультуры России завершился конкурс на замещение должности директора ФГУП «Союзмультфильм». Концепции развития киностудии представили три кандидата: Артём Акопян, Игорь Беляк и Борис Машковцев. Единогласным решением на должность директора киностудии назначен Борис Машковцев, который с 26 апреля этого года занимал должность исполняющего обязанности директора.

Конкурсную комиссию Минкультуры России возглавил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, также в нее вошли представители ведомства, Росимущества и эксперты киноотрасли с правом совещательного голоса (гендиректор кинокомпании «Мастер-фильм» Александр Герасимов, генеральный продюсер кинокомпании «МетрономФильм» Арсен Готлиб, гендиректор Киностудии М.И.Р. Ирина Марголина).

«Я верю в большое будущее нашей легендарной студии и горда тем, что эту веру и, что еще главнее, дорогу с нами готовы разделить такие опытные профессионалы своего дела. Уверена, успех любого начинания зависит от людей и настроя на победу. Вместе с нашей управленческой командой мы приложим все усилия, чтобы обеспечить работу коллектива поддержкой и ресурсами, необходимыми для новых творческих прорывов и открытий», - сказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, комментируя итоги конкурса.

Как отметил в своей презентации Борис Машковцев, основная цель - сделать студию экономически рентабельной в условиях рыночной экономики.

В этом году студия планирует запустить производство 5-7 сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию. Это «Пластилинки» и «Оранжевая корова», уже запущенный в производство сериал «Богатырята», а также «Зебра в клеточку» и «Простоквашино». Также в планах у студии «оживить» мультсериалы «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав».

«Мы остановились на сериалах, поскольку они более безопасны с точки зрения финансовых рисков», - пояснил Борис Машковцев.

Помимо этого, в ноябре 2018 года будет завершен полнометражный анимационный фильм «Суворов», который производится совместно с киностудией имени Горького. Кроме того, в настоящее время в финальной стадии находится кукольный мультфильм «Гофманиада».

Не останется без внимания и короткометражная анимация, созданию которой «Союзмультфильм» также будет уделять достаточное внимание.

Одним из главных направлений будущей работы студии является создание на её базе технопарка, который планируется разместить в Москве.

«Анимацию в России создает сравнительно небольшое количество человек – от 2 до 3 тысяч, поэтому мы не можем производить много контента. На внутреннем рынке он занимает 20-процентную нишу, поэтому технопарк - одна из форм, которая позволит масштабировать отрасль и количество проектов, которые могут производиться внутри России», - рассказал Борис Машковцев. Он пояснил, что на территории «Союзмультфильма» небольшие студии смогут на льготных условиях арендовать производственные мощности, а сама студия сможет выступать сопродюсером многих проектов.

Также «Союзмультфильм» может стать базой для создания отечественного программного обеспечение для производства анимационных лент.

«У нас есть план по развитию технологий, план создания отечественного ПО в сотрудничестве со «Сколково». Сейчас мы получили одобрение со стороны попечительского совета инновационного центра «Сколково» и ждем, чтобы Правительство РФ одобрило создание юрлица, которое станет резидентом «Сколково». Это позволит нам заняться работой над технологией, так как современная анимация - наукоемкое производство», - сказал гендиректор студии. «На «Союзмультфильме» есть возможность создать некое научное ядро, которое могло бы работать для нужд конвейера. В будущем можно монетизировать эти разработки в качестве программных пакетов, осуществлять их поддержку», - пояснил Борис Машковцев.

Также в планах «Союзмультфильма» открытие медиацентра в одном из павильонов ВДНХ, который будет своеобразным интерактивным музеем, куда можно прийти всей семьей, развитие совместного производства с другими российскими и зарубежными студиями, а кроме того создание учебного центра.

Борис Машковцев входит в состав правления киностудии с начала 2017 года. Приоритетными направлениями его работы являются повышение эффективности работы, формирование портфеля разнообразных проектов, включая авторское короткометражное, сериальное и полнометражное анимационное кино, а также развитие совместного производства с другими российскими и, в перспективе, зарубежными студиями.