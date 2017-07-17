Завершились съемки фильма «Т-34»

17 июля 2017 года кинокомпания «Марс Медиа» объявила о завершении съёмок игрового полнометражного фильма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова c Александром Петровым, Виктором Добронравовым, Ириной Старшенбаум в главных ролях. Съемки фильма начались 23 февраля и продлились 61 смену. Часть проходила в Москве, Калужской и Московской областях, часть – в Чехии, городах Прага, Локет, Рудольфинум и Терезин.

Для картины было выстроено более 25 масштабных декораций, среди которых русская деревня, лагерь военнопленных, немецкий полигон, железнодорожная станция. В работе над фильмом приняли участие 5 военно-исторических консультантов.

«Т-34» — наш самый крупный проект за последние пять лет, – говорит генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. – С Алексеем Сидоровым мы сняли вместе пять фильмов, и я считаю его одним из самых талантливых режиссеров и сценаристов в стране. Наша задача – сделать картину максимально динамичной, современной, ориентированной на разные аудитории, чтобы она получилась зрелищной — для молодежи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами — для людей старшего поколения. Мне кажется, у «Т-34» есть всё, чтобы стать фильмом-событием».



Акционер «Амедиа Продакшн» и президент Access Industries Леонард Блаватник признается, что для него этот проект очень личный: ««Т-34» – не просто безупречно придуманный приключенческий фильм для меня. Мой дед – фронтовик, победа в Великой Отечественной войне – часть семейной истории. Несмотря на большое количество предложений, я стал сопродюсером именно этого проекта – в том числе по личным мотивам. Конечно, сыграли роль и другие параметры - лучшие молодые артисты, первоклассная съёмочная группа и огромный успешный опыт нашего партнера - компании «Марс Медиа».





Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны 1941 год. В боях на Волоколамском рубеже танк младшего лейтенанта Ивушкина уничтожает танковую роту гауптмана Клауса Ягера и «погибает» сам. Двое оставшихся в живых танкистов – Ивушкин и механик-водитель Василенок – оказываются в немецком плену, где проводят долгих три года... Весной 1944 командование вермахта поручает танковому асу оберсту Ягеру возглавить полигон Ордруф и превратить его в центр подготовки элитных танковых войск, используя в качестве мишеней захваченные на фронте новейшие Т-34. Здесь Ягер и Ивушкин сталкиваются во второй раз. Советский танкист, несмотря на недовольство товарищей и лагерного подполья, внезапно соглашается возглавить группу военнопленных, которым суждено стать «пушечным мясом» на трофейных Т-34.

Наступает «день Икс», на полигон прибывает высокое начальство из Генштаба, но все идет не так – Ивушкин использует учения для дерзкого и тщательно спланированного побега. Благодаря героизму товарищей и замешательству немцев советские танкисты оказываются на свободе. Впереди – провинциальная и не затронутая войной германская глубинка, до границы с Чехией – 350 километров, а на хвосте у советского экипажа – дюжина «Пантер» во главе с одним из лучших танкистов рейха Клаусом Ягером.



«Т-34», снятый кинокомпаниями «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн», выйдет в прокат в 2018 году. Фильм создан при поддержке телеканала «Россия» и Фонда кино.



